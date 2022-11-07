76歲「近視伯」摸護士胸性侵罪成 辯稱「想睇清楚護士姓名牌」

港有「Happy伯」成為熱話，英國則有這名「近視伯」。跟Happy伯不同的是，這位年屆76歲的「近視伯」近日因向女護士「出手」而被判性侵罪名成立，面臨最高10年監禁。

非禮護士｜老翁伸手拉護士胸前外套 76歲老翁Andrew Sington，涉嫌於去年11月13日，在利物浦一間醫院探望女兒時，觸踫一名四十多歲的女護士胸部。據報當時老翁的女伴、住院的女兒及其他醫院職員均在場，老翁突然向女護士左胸伸手，並隨即說︰「對不起，我不是想摸你的胸，我只想看清楚你的名字」，意思是想細看護士胸前的姓名牌。該名護士對忽然被摸胸感到「震驚及難以置信」，其後向上頭匯報事件，院內閉路電視拍下了過程。 據報Sington是已退休的商業顧問，住在大曼徹斯特的Hale。律師在庭上形容老翁向來行為有點古怪，猶如50年代卡通人物「脫線先生」(Mr Magoo)般，指老翁發生今次恍如漫畫情節的事件，純因他近視、事發時沒戴眼鏡，指他並非色魔。據報老翁於被起訴感到「非常害怕」。

非禮護士｜涉事護士︰名字清晰印在右邊 老翁卻摸左邊 涉事護士作供時稱，當日她向老翁自我介紹時，老翁先踫到她手臂，「我不以為意」，「有些人比較愛動手動腳，故我也沒多想」。30分鐘後，一行人準備帶老翁的女兒回病床休息，「我們站著，準備離開(會面房間)，當行至門口時，病人母親問我何時可以再探病，Sington突然伸右臂過來摸我左胸」。 該護士說，她的制服外套上左邊印有NHS(國民保健服務)的標誌及彩虹圖案，右邊綉有她的名字，呈白色，「名字清晰可見」，但老翁卻伸手在她左胸位置拉她的外套。老翁當時道歉稱只是想看她的姓名，該護士續說「我震驚極了。我記得同事說『她的名字是在另一邊啊，而她早已告訴你她的名字」。該護士並說︰「他拉我外套時像是想把外套拉近他自己，但他的手卻在我胸上」，「我整個人呆了……我記得自己行回病房時，在想『真的發生了嗎？我真的被摸了嗎？』」。

非禮護士｜老翁︰搞清楚對方名字是禮貌 據報老翁被警員問話時，顯得慌亂不安，一度記不起女伴的姓名。他解釋當時的情況，「因為我看不到她(護士)的名字，我便移一移她的外套以查看。我想以名字稱呼她，因那是禮貌。人有姓名，我們便應該用。我最大難題就是記別人的名字」。老翁並說︰「我忘記她的名字並非不尋常，我向右望一望她同事，看到他的名字在左胸位置。所以我便查看(涉事)護士的左方……那裡印有一些東西，但我看不清，所以我便伸手在她外套上以看她的名字……我沒有碰到她的胸部，但有碰到她寬鬆的外套。」