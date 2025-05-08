8歲童偷用手機花3.2萬元　買7萬支棒棒糖令阿媽崩潰

美國肯塔基州一名媽媽日前發現家門口突然送來30箱、超過7萬支棒棒糖，原來她的8歲兒子趁媽媽不注意時，偷用她的手機透過Amazon下了約4,200美元(約3.2萬港元)的棒棒糖，讓她崩潰直呼：「我差點暈倒了」。

綜合報道，這名母親Holly LaFavers周一(5日)發文表示，自己一早起來就看見門口放了30箱「Dum-Dum」棒棒糖，令她呆在當場，原來是她的8歲兒子Liam想舉辦一場嘉年華會，於是上周末偷偷用她的手機在Amazon下單買下約4,200美元、逾7萬支棒棒糖，想當作獎品送給朋友。Holly崩潰表示：「當我看到這個數字時，我差點暈倒」。後來Holly聯絡Amazon，一開始對方只願意退8箱，剩下的22箱要她自行處理，Holly只好在社交平台發文求助，希望鄰居和朋友們幫忙轉售糖果。