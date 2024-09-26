83年前老照片引熱議！美男童疑似拿iPad 網驚：時空旅行者現身？

真的穿越了？近日，一張拍攝於1941年的照片在網路上引發了熱烈的討論，這張看似平凡無奇的照片中有個違和的地方，被一些網友認為可能是拍到了時間旅行的證據。
疑似iPad物品
據外媒報道，這張照片是由一名叫做羅斯卡姆（Edwin Rosskam）的藝術家所拍攝，地點在芝加哥南區的一間電影院前。照片中可以看到，一群穿著考究的孩童正排著隊準備進入電影院。不過，一個小細節卻引起了網友們的注意。
照片中右側的一名男童抱著和蘋果的iPad驚人相似的四方形物品，由於蘋果的第一台iPad是在2010年才問市，因此一些網友認定，這名男童可能是時空旅行者。
網上瘋傳
這張照片很快在Reddit論壇上瘋傳，網友紛紛表示自己的看法。有人說那只是一本筆記本之類的東西，但也有人認為以尺寸來說太大了，不可能是一本書或記事本，而且可以看到該物品背面看起來還疑似有蘋果的LOGO。
還有網友為大家科普了當時的歷史，表示美國早期的電影院會有帶座位的「引座員」，引座員會檢查觀眾是否有偷帶鋼筆和筆記本，以防止電影被盜版。
男孩穿著重點
但就在大家為了男童手上的物品到底是不是iPad而爭論不休時，有網友重點卻放在照片中人物的穿著，大讚說「他們都穿得很漂亮。穿著最好的衣服在週日去看電影一定是一種美妙的享受。」「小男孩的帽子太可愛了。」
還有人說，以這些人的穿著來看，他們很可能是在週日早上上完教堂後到電影院，因此男童手上的也很可能是一本聖經。
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