83年前老照片引熱議！美男童疑似拿iPad 網驚：時空旅行者現身？

真的穿越了？近日，一張拍攝於1941年的照片在網路上引發了熱烈的討論，這張看似平凡無奇的照片中有個違和的地方，被一些網友認為可能是拍到了時間旅行的證據。

疑似iPad物品 據外媒報道，這張照片是由一名叫做羅斯卡姆（Edwin Rosskam）的藝術家所拍攝，地點在芝加哥南區的一間電影院前。照片中可以看到，一群穿著考究的孩童正排著隊準備進入電影院。不過，一個小細節卻引起了網友們的注意。 照片中右側的一名男童抱著和蘋果的iPad驚人相似的四方形物品，由於蘋果的第一台iPad是在2010年才問市，因此一些網友認定，這名男童可能是時空旅行者。

網上瘋傳 這張照片很快在Reddit論壇上瘋傳，網友紛紛表示自己的看法。有人說那只是一本筆記本之類的東西，但也有人認為以尺寸來說太大了，不可能是一本書或記事本，而且可以看到該物品背面看起來還疑似有蘋果的LOGO。 還有網友為大家科普了當時的歷史，表示美國早期的電影院會有帶座位的「引座員」，引座員會檢查觀眾是否有偷帶鋼筆和筆記本，以防止電影被盜版。