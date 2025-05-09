85年前「幻之萬博」門票跨越時代　男子憑券入場大阪世博

大阪世界博覽會於上月13日開幕，預計將展出至今年10月，至今已吸引超過100萬人入場。日本國際博覽會協會(世博協會)宣布，准許民眾將1940年被稱為「幻之萬博」的「東京萬博」門票，兌換為2025年大阪世博園區的入場券。一名持票男子，已於周一(5日)成功換得2張2025年大阪世博入場券。

綜合報道，這張85年前的門票，是原定於1940年在東京和橫濱舉辦的《紀元2600年紀念博覽會》的門票，後因戰爭而無限期延期，當年發行的百萬張預售票可以退票，但部分人選擇保留。今年3月東京都杉並區的武縄先生在二手平台Mercari，以8,000日圓(約426港元)買下這本12張回數票。武縄先生於5日上午親赴大阪世博詢問處查詢後，主辦單位證實開放兌換制度，順利讓他換得2張2025年大阪世博入場券，舊票也在登記後退還給他。武縄先生受訪時則表示：「能用85年前的門票入場真的非常感動，是一輩子難忘的回憶。」