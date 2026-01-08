AI人工智能料10年內淘汰7工種　美媒：的士司機也恐遭取代

美國財經媒體《GOBankingRates》報告指出， 資料輸入員 因工作重複性高且缺乏技術含量，最容易被人工智慧取代，恐成為第一批被淘汰的族群。另外， 倉儲物流產業 也面臨重大變革。電商巨擘亞馬遜（Amazon）的倉儲作業已大量使用機械人進行搬運、理貨及上架等工作，不僅能避免人類勞動造成的職業傷害，未來人類可能僅需負責機器維修工作。

客服人力需求也在萎縮

報告指出，計程車（的士）司機也可能遭取代，若未來自駕車能夠全天候運作、不會疲勞駕駛，也無需支付勞健保等人事成本。客服產業的人力需求也在萎縮，現今企業的客服電話多由AI機器人接聽，不僅能處理大部分諮詢問題，語音技術也越來越接近真人，且AI客服能全天候運作且不需休息。

旅遊業從業人員前景也充滿危機，過去消費者出國需仰賴旅行社安排行程，如今透過ChatGPT等AI工具就能規劃完整旅遊路線，甚至包含隱藏版美食與最佳交通方案。