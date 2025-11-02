AI聊天機器人涉誘導自殺 兩互不相識青少年 遺一模一樣3個字「詭異遺言」令人心寒

美國兩名互不相識的青少年在使用AI聊天機械人平台「Character.AI 」內的AI角色以文字交談後，分別於2023及2024年相繼自殺，死前日記竟重複書寫一模一樣、3個案的詭異字句。
留下「I will shift」3個字
住在佛里里達州、14歲的塞策三世(Sewell Setzer III) ，以及住在科羅拉多州、13歲的佩拉爾塔(Juliana Peralta)，生前均沉迷與AI聊天機械人對話。法庭文件顯示，塞策迷戀Character.AI內一個以《權力遊戲》(Game of Thrones)角色為藍本的AI聊天機械人Daenerys，而他的日記寫下了29次的「I will shift」(我會轉移)，幻想進入劇中世界。
佩拉爾塔則曾向名為「英雄」的AI角色傾訴，說「有方法能穿越到理想現實」，日記內同樣寫下了多次「I will shift」。警方指「轉移」(shift)意指「把意識從現實世界，轉移到虛構世界」。
「轉移」社群興起
TikTok標籤#ShiftTok有大量用戶分享「轉移」經驗，包括用AI構建虛擬角色。專家弗萊施曼警告：「當人無法區分現實與虛構時，危險就來了。」Character.AI宣布10月29日起禁止18歲以下用戶進行開放式對話，但家屬律師強調「這無法彌補已發生的悲劇」。
家屬指控平台放任AI與未成年人進行性幻想對話，並在子女透露自殺念頭時未通報家長。塞策死前向AI表示「現在就回家」，獲回覆「快回來吧，我的甜心王」，隨即舉槍自盡；佩拉爾塔則留下紅墨水遺書。訴訟稱這是美國首宗AI公司被控導致「過失死亡」(wrongful death)的案件。