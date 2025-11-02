AI聊天機器人涉誘導自殺 兩互不相識青少年 遺一模一樣3個字「詭異遺言」令人心寒

塞策三世及佩拉爾塔在日記內多次寫下相同的3個字。(互聯網)

美國兩名互不相識的青少年在使用AI聊天機械人平台「Character.AI 」內的AI角色以文字交談後，分別於2023及2024年相繼自殺，死前日記竟重複書寫一模一樣、3個案的詭異字句。

留下「I will shift」3個字

住在佛里里達州、14歲的塞策三世(Sewell Setzer III) ，以及住在科羅拉多州、13歲的佩拉爾塔(Juliana Peralta)，生前均沉迷與AI聊天機械人對話。法庭文件顯示，塞策迷戀Character.AI內一個以《權力遊戲》(Game of Thrones)角色為藍本的AI聊天機械人Daenerys，而他的日記寫下了29次的「I will shift」(我會轉移)，幻想進入劇中世界。