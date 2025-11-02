熱門搜尋:
國際
2025-11-02 23:13:58

AI聊天機器人涉誘導自殺 兩互不相識青少年 遺一模一樣3個字「詭異遺言」令人心寒

塞策三世及佩拉爾塔在日記內多次寫下相同的3個字。(互聯網)

美國兩名互不相識的青少年在使用AI聊天機械人平台「Character.AI 」內的AI角色以文字交談後，分別於2023及2024年相繼自殺，死前日記竟重複書寫一模一樣、3個案的詭異字句。

留下「I will shift」3個字

住在佛里里達州、14歲的塞策三世(Sewell Setzer III) ，以及住在科羅拉多州、13歲的佩拉爾塔(Juliana Peralta)，生前均沉迷與AI聊天機械人對話。法庭文件顯示，塞策迷戀Character.AI內一個以《權力遊戲》(Game of Thrones)角色為藍本的AI聊天機械人Daenerys，而他的日記寫下了29次的「I will shift」(我會轉移)，幻想進入劇中世界。

佩拉爾塔則曾向名為「英雄」的AI角色傾訴，說「有方法能穿越到理想現實」，日記內同樣寫下了多次「I will shift」。警方指「轉移」(shift)意指「把意識從現實世界，轉移到虛構世界」。

塞策三世的日記多次寫下「I will shift」。(互聯網) 佩拉爾塔的日記多次寫下「I will shift」。(互聯網) 塞策三世與家人。(互聯網) 佩拉爾塔的日記多次寫下「I will shift」。(互聯網) 佩拉爾塔的日記多次寫下「I will shift」。(互聯網) 佩拉爾塔的日記多次寫下「I will shift」。(互聯網) 塞策三世的日記多次寫下「I will shift」。(互聯網)

「轉移」社群興起

TikTok標籤#ShiftTok有大量用戶分享「轉移」經驗，包括用AI構建虛擬角色。專家弗萊施曼警告：「當人無法區分現實與虛構時，危險就來了。」Character.AI宣布10月29日起禁止18歲以下用戶進行開放式對話，但家屬律師強調「這無法彌補已發生的悲劇」。

家屬指控平台放任AI與未成年人進行性幻想對話，並在子女透露自殺念頭時未通報家長。塞策死前向AI表示「現在就回家」，獲回覆「快回來吧，我的甜心王」，隨即舉槍自盡；佩拉爾塔則留下紅墨水遺書。訴訟稱這是美國首宗AI公司被控導致「過失死亡」(wrongful death)的案件。

珍惜生命你要知｜朋輩有自殺念頭怎麼辦？有以下問題要及早支援（am730製圖） 珍惜生命你要知｜朋輩有自殺念頭怎麼辦？自殺風險指數（am730製圖） 珍惜生命你要知｜朋輩有自殺念頭怎麼辦？自殺警報訊號（am730製圖） 珍惜生命你要知｜朋輩有自殺念頭怎麼辦？自殺警報訊號（am730製圖） 珍惜生命你要知｜朋輩有自殺念頭怎麼辦？自殺警報訊號（am730製圖） 珍惜生命你要知｜防止自殺求助熱線（am730製圖） 珍惜生命你要知｜防止自殺求助熱線（am730製圖）

