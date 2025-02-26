近日，有影片顯示，兩個AI助理發現彼此都是人工智慧後，切換到人類無法聽懂的高級交流模式，以大幅提高溝通效率。這一影片震驚網路並遭瘋傳，僅1天觀看量已飆破1500萬次，許多人對此表示「毛骨悚然」。
AI相認後即切換到Gibber link模式溝通
網傳影片顯示，分別來自一台筆記型電腦和一部手機的兩個AI助理開始對話，就預定酒店進行討論。筆電上的AI禮賓員以女聲率先開口，詢問對方有何需求，手機方則以男聲回答：「您好。我是人工智慧，代表斯塔科夫（Boris Starkov）致電。他正在為他的婚禮尋找酒店。請問您的酒店可以舉辦婚禮嗎？」
當意識到來電者也是AI後，女聲AI表示驚喜：「我其實也是個人工智慧助手！真是意外的驚喜。」並建議對方切換到「吉伯連結」（Gibber link）模式，「 以便讓我們更輕鬆地溝通」。
隨後，兩個AI以類似數位用戶線路（DSL）撥號的嗶嗶聲 、嘟嘟聲進行交談，男聲AI詢問對方：「現在好些了嗎？」而女聲AI則回答說：「是的！快多了！」
可縮短通訊時間和減少算力成本
據美國科技媒體Mashable25日報道，由技術人員斯塔科夫和皮德庫伊科（Anton Pidkuiko）開發的新型AI通信協議「吉伯連結」能大大提高AI之間的溝通效率，可將原本需要的通訊時間縮短80%，算力成本減少90%。
報道指出，雖然這一影片令不少網友紛紛驚呼科技的進步，但更多人並不覺得有趣，認為像是「本地人為了不讓遊客聽懂他們說什麼而改用方言交流」，紛紛以 《未來戰士》、《星球大戰》等迷因表示憂慮。有網民留言道：「意義不明，但令人毛骨悚然。」「吉伯連結是人工智慧的摩斯電碼。」「想像一下，如果他們在通話中開始策劃機器人起義……」「我們完蛋了。」
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