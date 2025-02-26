近日，有影片顯示，兩個AI助理發現彼此都是人工智慧後，切換到人類無法聽懂的高級交流模式，以大幅提高溝通效率。這一影片震驚網路並遭瘋傳，僅1天觀看量已飆破1500萬次，許多人對此表示「毛骨悚然」。

AI相認後即切換到Gibber link模式溝通

網傳影片顯示，分別來自一台筆記型電腦和一部手機的兩個AI助理開始對話，就預定酒店進行討論。筆電上的AI禮賓員以女聲率先開口，詢問對方有何需求，手機方則以男聲回答：「您好。我是人工智慧，代表斯塔科夫（ Boris Starkov ）致電。他正在為他的婚禮尋找酒店。請問您的酒店可以舉辦婚禮嗎？」

當意識到來電者也是AI後，女聲AI表示驚喜：「我其實也是個人工智慧助手！真是意外的驚喜。」並建議對方切換到「吉伯連結」（Gibber link）模式，「 以便讓我們更輕鬆地溝通」。