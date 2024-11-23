AV女優賣淫｜日本人稱「日本之恥」　AV新法例令女優失去生計？

在周四（21日）香港警方表示拘捕了35人，涉嫌操控日本AV女優來港賣淫的事件。在日本也受到關注，有日本網民批評這些女優是「日本之恥」。然而日本AV女優來港賣淫的事件近年時有報道，有日本業界人士就歸咎於日本近年推出的新法規，令AV女優的收入減少，也迫使她們出國賣淫。 根據日本媒體的報道，目前尚不清楚多少AV女優在港被捕，在日本的社交媒體上，雖然有評論指她們是「日本之恥」，有人就指AV女優在香港如荷里活明星一樣受歡迎。但是也有人提到，因為AV法例的推出，令到女優在國內的工作大減，迫使她們要出國工作賺錢。又指法例加速行業萎縮之餘，也令女優失去失計，轉移在海外從事違法行為。

有名女優固定價目表 日本「FLASH」雜誌就訪問一位業界人士，他表示：「在以前，一些性感女優到中國或是海外，接待當地有錢人的工作時有聽聞，多數都是有名的。我也聽過多位女優說，去中國、印度、澳門等地工作。有女孩告訴我，她一去澳門就去了10日。」他再說：「在中國、香港以及台灣，日本性感女優都很受歡迎。在今年8月在台灣舉行一年3日的的台北國際成人展，就邀請了80位日本性感女優參加。3日間有20萬人次入場，單計收入已有10億日圓。而且她們如明星般受歡迎。」 有負責安排女優進行「性接待」服務的人透露：「在日本國內，類似向中國有錢人提供的『性接待』模式也開始流行起來。有名的女優甚至有固定的價目表，特別受歡迎的需要100萬日圓以上，到海外工作會更加高。」

業界稱失業女優或被迫海外「賣淫」 業界人士指：「在業界，因為AV新法例的影響，就只有具實力的女優可以留得下來，不夠認真的孩子就被淘汰。這意味，失業的女優就會到海外找工作。同時，她們如果沒有在日本賣片，海外就沒有人認識她們，令她們『出差』的收入也下跌，我不能說這完全是因為法例所影響。」 事實上據了解，在疫情後期已有不少的日本AV女優來港參與賣淫，部份更是知名的女優，而且每次價格約為港幣5位數字。而除了香港之外，也有不少的日本女性到包括美國等外地進行賣淫活動。