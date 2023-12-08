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國際
2023-12-08 13:15:02

BBC主播對鏡頭舉中指被截圖瘋傳　網民：感謝妳對迷因界的貢獻（有片）

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BBC主播對鏡頭比中指被截圖瘋傳　網民：感謝妳對迷因界的貢獻（有片）

新聞主播出醜之事時有耳聞，不過英國BBC電視台一名女主播，不是講錯說話，也不是低頭滑手機，她竟然是直接對鏡頭舉中指，在網上引發熱議。

迅即換上嚴肅表情播報新聞

涉事女主播莫斯莉（Maryam Moshiri），在2003年就進入BBC工作，可說是相當資深，6日上午正準備播報午間新聞，鏡頭從倒數畫面切換到主播台時，卻看到莫斯莉歪頭對鏡頭豎起中指，臉上還帶着戲謔的笑容，不過下一秒後，她就意識到已經開始進行直播，趕緊收起手指換上嚴肅表情，播報新聞。

然而這樣的畫面已經由電視在全國播放，莫斯莉的中指被截圖儲存，製作成迷因（Meme）在網上瘋傳，引來不少人批評她「不夠專業」。

從10倒數到0的時候「開玩笑」

爭議爆發後，莫斯莉在社交平台上發文，向大家解釋當天事情的來龍去脈，她表示：「當導演從10倒數到0的時候，我用手指頭跟着倒數，數到1的時候，我向製作團隊舉中指開玩笑，卻沒想到被攝影機拍下這一畫面，這是團隊私下胡鬧而已，如果我冒犯到任何人或令人感到不適，我很抱歉開了這個愚蠢的玩笑，但我真的無意對觀眾舉中指。」

雖然中指事件引發爭議，不過還是有許多人在帖文下方，給予莫斯莉安慰，不少人表示：「這種事別人也會發生，別往心裏去」、「只是意外小插曲，不用道歉」。有人打趣提到，「感謝妳對迷因界的貢獻」。還有人讚揚，莫斯莉能快速切換成播報模式，恰恰充分展現出了她的專業。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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