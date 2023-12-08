BBC主播對鏡頭舉中指被截圖瘋傳　網民：感謝妳對迷因界的貢獻（有片）

BBC主播對鏡頭比中指被截圖瘋傳 網民：感謝妳對迷因界的貢獻（有片）

新聞主播出醜之事時有耳聞，不過英國BBC電視台一名女主播，不是講錯說話，也不是低頭滑手機，她竟然是直接對鏡頭舉中指，在網上引發熱議。

迅即換上嚴肅表情播報新聞

涉事女主播莫斯莉（Maryam Moshiri），在2003年就進入BBC工作，可說是相當資深，6日上午正準備播報午間新聞，鏡頭從倒數畫面切換到主播台時，卻看到莫斯莉歪頭對鏡頭豎起中指，臉上還帶着戲謔的笑容，不過下一秒後，她就意識到已經開始進行直播，趕緊收起手指換上嚴肅表情，播報新聞。

然而這樣的畫面已經由電視在全國播放，莫斯莉的中指被截圖儲存，製作成迷因（Meme）在網上瘋傳，引來不少人批評她「不夠專業」。