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國際
2022-12-08 12:33:00

BBC百大女性：本港設計師姜美而及烏克蘭第一夫人等榜上有名

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英國廣播公司(BBC)選出2022年全球最具啟發性與影響力的百大女性名單，有烏克蘭第一夫人歐倫娜(Olena Zelenska)在比賽中未帶頭巾的伊朗攀石運動員里卡比(Elnaz Rekabi)；本港為高齡及殘疾或具特殊生理需求人士設計服裝和配件、創立包容性時尚功能產品品牌Boundless的設計師姜美而亦榜上有名。

香港設計師姜美而。(BBC) 烏克蘭第一夫人歐倫娜(Olena Zelenska)。(BBC)

這是BBC10次發布年度全球百大女性名單。BBC指出，今年的名單反映女性在世界各地衝突情勢扮演的角色。此外，今年也是BBC在擬定名單時，首度徵詢先前曾入選百大的女性的意見。

BBC2022年百大女性名單涵蓋烏克蘭、俄羅斯、伊朗、緬甸、巴勒斯坦、敘利亞、阿富汗等政治、社會衝突強烈的國家地區，當中包括歐盟委員會首位女主席馮德萊恩(Ursula von der Leyen)；烏克蘭於2014年正值戰火中，組織醫療志團隊疏散傷兵的國會議員Yana Zinkevych；拍片揭馬里烏波爾戰事平民死傷狀況、被俄方抓獲後釋放的烏克蘭女軍醫Yuliia Paievska(Taira)；在俄羅斯於今年2月入侵烏克蘭前與當局關係良好的俄羅斯老牌歌手Alla Pugacheva等。

日本氣候議題倡議人士平田仁子。(BBC) 匿名參與破獲「N號房間」的大學生朴智炫。(BBC) 控告朱軍性騷擾案中的原告人周曉璇(網名「弦子」)。(BBC) 俄羅斯老牌歌星Alla Pugacheva。(BBC)

中日韓均有女性上榜

東亞方面，入選的包括在#MeToo運動中，2018在中國，控告朱軍性騷擾案中的原告人周曉璇(網名「弦子」)日本氣候議題倡議人士平田仁子，以及匿名參與破獲南韓最大網路性犯罪團體之一「N號房間」的大學生、隨後從政的朴智炫。

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