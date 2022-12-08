BBC百大女性：本港設計師姜美而及烏克蘭第一夫人等榜上有名

英國廣播公司(BBC)選出2022年全球最具啟發性與影響力的百大女性名單，有烏克蘭第一夫人歐倫娜(Olena Zelenska)；在比賽中未帶頭巾的伊朗攀石運動員里卡比(Elnaz Rekabi)；本港為高齡及殘疾或具特殊生理需求人士設計服裝和配件、創立包容性時尚功能產品品牌Boundless的設計師姜美而亦榜上有名。

這是BBC第10次發布年度全球百大女性名單。BBC指出，今年的名單反映女性在世界各地衝突情勢扮演的角色。此外，今年也是BBC在擬定名單時，首度徵詢先前曾入選百大的女性的意見。

BBC的2022年百大女性名單涵蓋烏克蘭、俄羅斯、伊朗、緬甸、巴勒斯坦、敘利亞、阿富汗等政治、社會衝突強烈的國家地區，當中包括歐盟委員會首位女主席馮德萊恩(Ursula von der Leyen)；烏克蘭於2014年正值戰火中，組織醫療志團隊疏散傷兵的國會議員Yana Zinkevych；拍片揭馬里烏波爾戰事平民死傷狀況、被俄方抓獲後釋放的烏克蘭女軍醫Yuliia Paievska(Taira)；在俄羅斯於今年2月入侵烏克蘭前與當局關係良好的俄羅斯老牌歌手Alla Pugacheva等。