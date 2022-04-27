BBC記者將玩具槍當真槍 一句話辣㷫網民 被嘲「難怪英國會打敗仗」

英國廣播公司(BBC)記者貝爾頓(Padraig Belton)把玩具槍當成真槍，更語帶相關地嘲諷美國槍管鬆懈，即辣㷫一眾網民，群起鬧爆他！

英國《每日郵報》報道，為BBC及《衛報》(The Guardian)撰稿的貝爾頓本周一(25日)到美國公幹，抵埗後發現沒有帶備其手提電腦適用的插蘇。他周二(26日)就在Twitter發文：「Hi, 我在美國，這裡的沃爾瑪(Walmart)沒有適用於我那部英國手提電腦的插蘇，但另一方面，我卻可以買到步槍和彈藥。」

報道指，他到佛州Hallandale Beach一間沃爾瑪買插蘇，貼文還附上貨架上3把BB彈槍的照片。事實上，不難看出是玩具槍，未知貝爾頓是「講真」還是開玩笑，他曾多次做戰地報道。