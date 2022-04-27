BBC記者將玩具槍當真槍 一句話辣㷫網民 被嘲「難怪英國會打敗仗」

Hi from America. Where Walmart doesn’t have a plug adapter for my UK laptop. But on the other hand, I can buy a rifle and ammunition. pic.twitter.com/5AOl232CZE— Pádraig Belton (@PadraigBelton) April 26, 2022
英國廣播公司(BBC)記者貝爾頓(Padraig Belton)把玩具槍當成真槍，更語帶相關地嘲諷美國槍管鬆懈，即辣㷫一眾網民，群起鬧爆他！
英國《每日郵報》報道，為BBC及《衛報》(The Guardian)撰稿的貝爾頓本周一(25日)到美國公幹，抵埗後發現沒有帶備其手提電腦適用的插蘇。他周二(26日)就在Twitter發文：「Hi, 我在美國，這裡的沃爾瑪(Walmart)沒有適用於我那部英國手提電腦的插蘇，但另一方面，我卻可以買到步槍和彈藥。」
報道指，他到佛州Hallandale Beach一間沃爾瑪買插蘇，貼文還附上貨架上3把BB彈槍的照片。事實上，不難看出是玩具槍，未知貝爾頓是「講真」還是開玩笑，他曾多次做戰地報道。
其中一支是經典電影用過的玩具槍
貝爾頓不但真假不分，更疑似嘲諷美國的槍管問題，即引發網民圍攻。有網民寸爆稱：「難怪你們(英國人)會打敗仗了。」美國保守派網上雜誌《The Federalist》創辦人Sean Davis發文反擊：「你認為真的可以用28美元(約218港元)來買一支真槍嗎？」不少網民一眼就看出其中一支Red Ryder，是美國經典電影《A Christmas Story》的角色使用過的玩具槍。有人引用電影裡的經典對白，警告「你會射爆自己的眼睛」。
面對網民連番抨擊，貝爾頓沒有回應。其友人Ian Haworth則貼出一條連結，顯示沃爾瑪沒有插蘇出售，貝爾頓回覆稱，沃爾瑪只在網店出售插蘇，當時店員已建議他前去附近的蘋果店購買。Haworth較早前告訴貝爾頓：「(相中)這些是氣槍，在英國是合法出售的。」