BBC點名多間香水品牌非法僱用童工　Lancôme、Estée Lauder等有份

英國廣播公司(BBC) 去年夏天開始，對香水的供應鏈進行調查，結果發現許多知名大牌，包括Lancôme、Estée Lauder等，都被指利用非法童工來採摘原料，支付極低的薪水、要求不合理的工時，違反先前在聯合國簽署的承諾。

BBC指出，Lancôme、Estée Lauder的香水原料供應商使用的茉莉花，這些茉莉花都來自埃及，是香水裡的關鍵成分之一，產量約佔全球供應量的一半，都是由未成年人採摘的，這與品牌宣稱的「對童工採取零容忍態度」大相逕庭。BBC於去年採摘季節派出記者到埃及茉莉花田實際觀察情況，一名採花的婦女Heba表示，摘得愈多賺得愈多，她需要4至5個大約15歲的孩子來幫忙，當天他們共採得1.5公斤的茉莉花，三分之一的收入要支付給地主，餘下所得大約只有1.5美元(折合約11.7港元)。