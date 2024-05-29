BBC點名多間香水品牌非法僱用童工　Lancôme、Estée Lauder等有份

英國廣播公司(BBC) 去年夏天開始，對香水的供應鏈進行調查，結果發現許多知名大牌，包括Lancôme、Estée Lauder等，都被指利用非法童工來採摘原料，支付極低的薪水、要求不合理的工時，違反先前在聯合國簽署的承諾。
BBC指出，Lancôme、Estée Lauder的香水原料供應商使用的茉莉花，這些茉莉花都來自埃及，是香水裡的關鍵成分之一，產量約佔全球供應量的一半，都是由未成年人採摘的，這與品牌宣稱的「對童工採取零容忍態度」大相逕庭。BBC於去年採摘季節派出記者到埃及茉莉花田實際觀察情況，一名採花的婦女Heba表示，摘得愈多賺得愈多，她需要4至5個大約15歲的孩子來幫忙，當天他們共採得1.5公斤的茉莉花，三分之一的收入要支付給地主，餘下所得大約只有1.5美元(折合約11.7港元)。
童工被逼於夜間工作
報道指，在埃及，為避免被烈日過度曝曬，15歲以下的孩童不得在晚間9點至上午7點間工作，經常要在清晨或是深夜開始工作，這些被採摘的茉莉花經秤重後，會送到當地的工廠來提煉茉莉花油，接著出口到製造香水的公司，製作成一瓶要價上千甚至上萬的香水。有奢侈品牌內部人士透露，為了縮減預算，許多公司都會壓低薪資，層層剝削之下，最基層的勞力工作者賺到的錢非常微薄。
L'Oréal集團：努力預防 Estée Lauder：供應商將調查
調查經報道後，Lancôme的總公司L'Oréal集團回應，公司致力於尊重人權，2024年1月，合作夥伴曾到茉莉花田現場進行人權影響評估，以識別潛在的侵犯人權行為，努力預防和減輕這些問題的方法，重點關注童工風險。Estée Lauder則表示，公司相信所有兒童的權利都應該受到保護，就此已經聯繫公司的供應商來調查這嚴重的問題，公司已經認識知到茉莉花供應鏈的複雜環境，正在採取行動獲得更好的供應鏈透明度，並努力改善基層勞力者的生計。