ChatGPT殺入網購界 提供產品比較及購買連結

ChatGPT提供推薦及比較產品的新功能，同時會提供購買連結。(互聯網)

ChatGPT提供推薦及比較產品的新功能，同時會提供購買連結。(互聯網)

ChatGPT殺入網購界？OpenAI周一宣布，旗下的人工智能聊天機械人ChatGPT，將幫助使用者在網路上尋找產品，並強調內容並非廣告，公司亦沒有從中抽佣。分析認為將對網路搜尋巨擘Google的市場主導地位帶來壓力。

總部位於三藩市的OpenAI在社交平台X發文稱，搜尋已經成為ChatGPT最受歡迎、增長速度最快的功能之一，「光是過去一周就有逾10億次網路搜尋」，ChatGPT最新推出的功能可讓購物者透過自然的對話方式，尋找並比較商品，而且會列明價錢、用戶評分，以及提供店方的購物連結，「與其滾動查閱搜尋結果頁面，你只需要展開一段對話」，使用者也可以問後續問題或比較產品。