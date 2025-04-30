ChatGPT殺入網購界 提供產品比較及購買連結

ChatGPT殺入網購界？OpenAI周一宣布，旗下的人工智能聊天機械人ChatGPT，將幫助使用者在網路上尋找產品，並強調內容並非廣告，公司亦沒有從中抽佣。分析認為將對網路搜尋巨擘Google的市場主導地位帶來壓力。
總部位於三藩市的OpenAI在社交平台X發文稱，搜尋已經成為ChatGPT最受歡迎、增長速度最快的功能之一，「光是過去一周就有逾10億次網路搜尋」，ChatGPT最新推出的功能可讓購物者透過自然的對話方式，尋找並比較商品，而且會列明價錢、用戶評分，以及提供店方的購物連結，「與其滾動查閱搜尋結果頁面，你只需要展開一段對話」，使用者也可以問後續問題或比較產品。
例如用戶輸入「200美元以下、精於製作latte而且適合細小地方的最佳咖啡機」，ChatGPT會彈出3個部精選，並提供價錢及何處有售等資訊，同時會解釋推薦原因，例如指咖啡機「製作咖啡程序簡單，而且可以按用家口味調校牛奶質感」等。
進一步模糊AI機械人與搜尋引擎界線
外電分析稱，ChatGPT這項新的購物功能，進一步模糊了AI聊天機器人與搜尋引擎之間的界線，反映OpenAI與Google競爭的野心。OpenAI指，ChatGPT提供的產品建議都是網絡大數據，並非廣告，公司也不會從ChatGPT平台上的購物交易中抽佣。
ChatGPT的購物功能初步將集中於時裝、化妝品及家電等，而是次更新將在GPT-4o中提供，適用於全球所有ChatGPT用戶，包括Pro版、Plus版與免費版本，毋須登入帳戶亦可使用。