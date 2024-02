CNN評全球50大最佳麵包 中式燒餅及港式排包上榜

港式排包已經衝出國際。美國有線電視新聞網絡(CNN)近日評選全球50種最佳麵包(50 of the world’s best breads),其中內地的燒餅以及本港的排包齊齊上榜。CNN大讚排包鬆軟且奶味濃郁。其他入圍的麵包尚有日本的炸咖喱包及法國長棍等,各種麵包入圍除味美外,亦著重反映不同文化的飲食多樣性。

麵包反映各地文化及飲食多樣性

文章在引言中表示,麵包代表各地文化,其引用麵包歷史學家魯貝爾(William Rubel)之言,稱沒有必要嚴格定義究竟何謂「麵包」(bread),就如魯貝爾在其著作《Bread: A Global History》中稱︰「麵包就是你文化所說的那樣」(Bread is basically what your culture says it is),並非要用特定麵粉所做的才能稱為麵包。

魯貝爾更為關心是麵包的作用,指它是一種由小麥、黑麥或玉米等主食穀物,轉化而成的耐久食物,過去讓人們攜帶到田地裡食用,亦可提供予軍隊或作冬季儲備。據報在農業社會於公元前約10,000年前出現之前,約旦黑色沙漠(Black Desert)已有採獵者,用根莖類植物及穀物製作麵包。