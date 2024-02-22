CNN評全球50大最佳麵包 中式燒餅及港式排包上榜

港式排包已經衝出國際。美國有線電視新聞網絡(CNN)近日評選全球50種最佳麵包(50 of the world’s best breads)，其中內地的燒餅以及本港的排包齊齊上榜。CNN大讚排包鬆軟且奶味濃郁。其他入圍的麵包尚有日本的炸咖喱包及法國長棍等，各種麵包入圍除味美外，亦著重反映不同文化的飲食多樣性。 CNN的文章根據國家或地區的英文字母順序，不設排名。文章形容為燒餅為「中國北方的扁麵包」(North Chinese flatbread），指燒餅師傅會把麵團快速旋轉並拍打得非常薄，製造出有18層或更多層的燒餅，大讚當掰開燒餅的芝麻外殼時，就會展現出充滿小麥風味的柔軟層次。文章介紹，燒餅可以添加甜或鹹的餡料，從黑芝麻醬到煙熏肉或四川花椒等。

至於排包，文章讚賞港式麵包柔軟可口，指「香港的麵包師傅爭相競逐製作最柔軟、最蓬鬆的麵包，把小麥粉變成鬆軟的甜點(turning wheat flour into pillowy confections)」。

讚排包柔軟濕潤奶香重 文章認為，排包可算是港式麵包最鬆軟的一員，指其採用「湯種」技術，混合小麥麵糰時，在其餘成分中添加小量煮熟的麵粉和水，讓麵包結構產生重大變化，形成細膩口感，濕潤度保持多日，而且奶香味濃郁的排包，令人愛不釋手。 其餘部分上榜麵包，包括日本炸咖喱包、馬來西亞印度煎餅、南韓雞蛋麵包(Gyeran-ppang)、加拿大蒙特利爾貝果(Montreal bagels)、法國長棍(Baguette)、德國黑麥麵包(Pumpernickel)、英國洞洞鬆餅(Crumpets)，墨西哥薄餅(Tortillas)、埃塞俄比酸餅英吉拉(Injera)，以及類似「麻糬波波」的巴西芝士麵包(Pão de queijo)等。

麵包反映各地文化及飲食多樣性 文章在引言中表示，麵包代表各地文化，其引用麵包歷史學家魯貝爾(William Rubel)之言，稱沒有必要嚴格定義究竟何謂「麵包」(bread)，就如魯貝爾在其著作《Bread: A Global History》中稱︰「麵包就是你文化所說的那樣」(Bread is basically what your culture says it is)，並非要用特定麵粉所做的才能稱為麵包。 魯貝爾更為關心是麵包的作用，指它是一種由小麥、黑麥或玉米等主食穀物，轉化而成的耐久食物，過去讓人們攜帶到田地裡食用，亦可提供予軍隊或作冬季儲備。據報在農業社會於公元前約10,000年前出現之前，約旦黑色沙漠(Black Desert)已有採獵者，用根莖類植物及穀物製作麵包。