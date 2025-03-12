DOGE「魔爪」伸到意大利 美軍基地停聘意籍員工 停信用卡又發工作調查電郵

意大利工會近日接獲通知，指美國政府效率部(DOGE)下令所有美軍在意大利的基地暫停聘用意籍員工。工會批評DOGE行動違反意大利勞工保障法，要求政府及國會介入。

美國聯邦政府近日「瘦身」，連美國駐海外的單位也受波及。意大利《新聞報》(La Stampa)報道，美軍在意大利北部的阿維亞諾空軍基地(Aviano Air Base)，其工會協調代表德薩佛表示，近日收到全國工會總會通知，意大利各美軍基地在當地聘用意籍人員，已遭美國政府下令「凍結」。

公務信用卡遭停用

該空軍基地的意大利僱員上周向媒體投訴，指他們收到DOGE通知，基地用於公務採購的美國政府信用卡，全遭「暫停使用30天」，以調查是否有浪費或不當使用。