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國際
2025-03-12 14:57:35

DOGE「魔爪」伸到意大利 美軍基地停聘意籍員工 停信用卡又發工作調查電郵

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圖為美軍在意大利北部的阿維亞諾空軍基地(Aviano Air Base)。(互聯網)

圖為美軍在意大利北部的阿維亞諾空軍基地(Aviano Air Base)。(互聯網)

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意大利工會近日接獲通知，指美國政府效率部(DOGE)下令所有美軍在意大利的基地暫停聘用意籍員工。工會批評DOGE行動違反意大利勞工保障法，要求政府及國會介入。

美國聯邦政府近日「瘦身」，連美國駐海外的單位也受波及。意大利《新聞報》(La Stampa)報道，美軍在意大利北部的阿維亞諾空軍基地(Aviano Air Base)，其工會協調代表德薩佛表示，近日收到全國工會總會通知，意大利各美軍基地在當地聘用意籍人員，已遭美國政府下令「凍結」。

公務信用卡遭停用

該空軍基地的意大利僱員上周向媒體投訴，指他們收到DOGE通知，基地用於公務採購的美國政府信用卡，全遭「暫停使用30天」，以調查是否有浪費或不當使用。

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發電郵問員工：上周做了哪些工作？

報道指，美軍所有駐意國基地本周第二度收到DOGE的調查電郵，要求員工交代「上周做了哪些工作」，上次調查電郵約7成員工回覆，如今傳出凍結聘用，許多員工對於是否要回覆第二封電郵，感到不安。
 

圖為美軍在意大利北部的阿維亞諾空軍基地(Aviano Air Base)。(互聯網) 馬斯克領導的DOGE對聯邦政府實行各種裁員、提高效率等計劃，觸發民怨及示威潮。(美聯社) 馬斯克以衣著宣傳政府效率部。(資料圖片)

基地的人事部門告訴意籍員工，他們若不回覆DOGE的調查電郵，也不應被追究責任。同時，意大利工會近日已向意國內政部、美軍駐意基地聯合委員會索取資料，釐清法律權益。

工會：電郵問工作內容 令人擔心

德薩佛表示，如果主管向員工詢問上周做了哪些工作，員工應該報告，但用這種發群組電郵的模式詢問軍事基地工作內容，「令人擔心，因為我們不知道答案會交給誰、流向何方」。他強調，意大利有自己的勞工權益法規，而意大利不隸屬美國聯邦政府，因此工會希望當局介入。

意大利工會聯盟主席龐巴迪表示，「不應詢問員工自己有何作用，而是應責問公司和管理層怎樣安排調度，讓員工發揮最大功用」。意大利中左派民主黨議員羅傑克呼籲，執政右派聯盟採取行動，捍衛意大利員工權益。
 

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