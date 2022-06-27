G7｜七國集團擬禁俄黃金進口　啟動全球基建倡議抗衡一帶一路

七國集團(G7)在德國召開峰會，美國、英國、加拿大和日本4國提議禁止進口俄羅斯黃金，以收緊對俄羅斯挑起烏克蘭戰事的制裁。另外，七國宣布啟動一項基建倡議，在5年內籌集6,000億美元，支持發展中國家的基礎設施建設，抗衡中國的一帶一路。
俄羅斯是全球第二大黃金出口國，佔供應量約一成，去年的黃金出口總值150億美元。美國總統拜登表示，新的禁令將俄羅斯失去數以百億計美元的收入；美國國務卿布林肯(Antony Blinken)指，黃金作為俄羅斯第二大有出口盈利的商品，禁令將令莫斯科每年失去190億美元的收入。英國首相約翰遜指，禁令將直接打擊俄國寡頭及普京的戰爭機器核心，要令普京政權資金匱乏。
分析指出，新制裁僅適用於七國集團國家，中國和印度兩個全球最大的黃金消費國仍會繼續入口俄羅斯黃金，變相削弱西方制裁措施的力度。
中國：全球基礎設施建設不是相互替代
倡議目的是在2027年前為發展中國家的基建項目，籌集6000億美元資金。美國總統拜登指，美國會提供大約2,000億，同時鼓勵大規模的私人投資，以支持中低收入國家應對氣候變化、改善國民健康、推動性別平等和建設數碼基礎設施。拜登強調，倡議並非慈善項目，而是加強經濟及安全的投資，有助推動經濟發展，所有參與國家都會獲益，亦可向全球展示民主國家合作的好處。白宮表示，華府投入倡議的資金大部分來自私營部門、主權財富和全球發展基金，而並來自納稅人的錢，政府將透過撥款、聯邦融資爭取資金。
與會的歐盟委員會主席馮德萊恩(Ursula von der Leyen)指，歐洲將為倡議動員3,000億歐元，七國集團會提供可持續及優質的基建設施，並會密切聆聽有關國家的意見。她又提到，各國剛從疫情中恢復的經濟，遇上俄羅斯入侵烏克蘭，造成食物及能源危機，加劇外圍環境的不確定性。
中國外交部日前表示，全球基礎設施建設需要各國通力合作，而不是相互替代，相關倡議大搞零和博弈，不得人心。