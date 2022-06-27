G7｜七國集團擬禁俄黃金進口　啟動全球基建倡議抗衡一帶一路

七國集團(G7)在德國召開峰會，美國、英國、加拿大和日本4國提議禁止進口俄羅斯黃金，以收緊對俄羅斯挑起烏克蘭戰事的制裁。另外，七國宣布啟動一項基建倡議，在5年內籌集6,000億美元，支持發展中國家的基礎設施建設，抗衡中國的一帶一路。

俄羅斯是全球第二大黃金出口國，佔供應量約一成，去年的黃金出口總值150億美元。美國總統拜登表示，新的禁令將俄羅斯失去數以百億計美元的收入；美國國務卿布林肯(Antony Blinken)指，黃金作為俄羅斯第二大有出口盈利的商品，禁令將令莫斯科每年失去190億美元的收入。英國首相約翰遜指，禁令將直接打擊俄國寡頭及普京的戰爭機器核心，要令普京政權資金匱乏。 分析指出，新制裁僅適用於七國集團國家，中國和印度兩個全球最大的黃金消費國仍會繼續入口俄羅斯黃金，變相削弱西方制裁措施的力度。