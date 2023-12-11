Google公布2023年全球熱搜字 「以色列戰爭」「加沙」最多人搜尋

臨近年尾，又是各方公布總結報告的時候。搜尋引擎龍頭Google公布2023年全球熱搜字，是次熱搜字排名按類別區分。新聞類方面，「以色列戰爭」及「加沙」最多，之後是6月發生的「土耳其地震」和「探險鐵達尼的潛水艇爆炸」。至於人物類別，美職聯盟(NFL)Buffalo Bills球員「Damar Hamlin」最多人搜尋，他在1月6日的比賽期間心臟停頓，即時急救及送往醫院，奇蹟地漸見好轉，之後他留院9日後出院，現在不但完全康復，更能夠重返球場。緊隨其後是在Marvel電影中飾演「鷹眼」的男星「Jeremy Renner」，他在年初被剷雪車輾過重傷，現已接近痊愈階段。