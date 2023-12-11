熱門搜尋:
區議會選舉2023 宋芝齡 恒生指數 日圓匯率 六合彩 叱咤2023 譚旻萱 肺炎支原體 五月天 轉數快FPS 社內相親 年少日記 MIRROR YOHO WEST 新聞女王 騙案 流感 以巴衝突 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 朗然 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 聖誕節2023
Ad Block Ad Block
返回
國際
2023-12-11 19:54:06

Google公布2023年全球熱搜字 「以色列戰爭」「加沙」最多人搜尋

分享：
以巴戰爭

以色列戰爭成為Google熱搜字首位。

臨近年尾，又是各方公布總結報告的時候。搜尋引擎龍頭Google公布2023年全球熱搜字，是次熱搜字排名按類別區分。新聞類方面，「以色列戰爭」及「加沙」最多，之後是6月發生的「土耳其地震」和「探險鐵達尼的潛水艇爆炸」。至於人物類別，美職聯盟(NFL)Buffalo Bills球員「Damar Hamlin」最多人搜尋，他在16日的比賽期間心臟停頓，即時急救及送往醫院，奇蹟地漸見好轉，之後他留院9日後出院，現在不但完全康復，更能夠重返球場。緊隨其後是在Marvel電影中飾演「鷹眼」的男星「Jeremy Renner」，他在年初被剷雪車輾過重傷，現已接近痊愈階段。

鐵違尼潛水艇爆炸

鐵達尼號觀光潛艇

美職聯盟球員Damar Hamlin

美職聯盟球員Damar Hamlin

《老友記》已故男星Matthew Perry

《老友記》已故男星Matthew Perry

Barbie雄踞電影類首位

電影類別，暑期賣座電影《芭比》(Barbie)雄踞熱搜字第一位，其次是《奧本海默》(Oppenheimer)與印度動作片《Jawan》。歌曲方面，早前來港演出的日本樂隊YOASOBI歌曲《アイド》排名第1，之後是美國鄉謠歌手Jason Aldean歌曲《Try That In A Small Town》。電子遊戲類別第一位是《霍格華茲的傳承》(Hogwarts Legacy)，之後是《最後生還者》(The Last of Us)。經典美劇《老友記》(Friends)已故男星「Matthew Perry」和樂壇天后「Tina Turner」則成為熱搜訃聞。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受