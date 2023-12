Google公布2023年全球熱搜字 「以色列戰爭」「加沙」最多人搜尋

Barbie雄踞電影類首位

電影類別,暑期賣座電影《芭比》(Barbie)雄踞熱搜字第一位,其次是《奧本海默》(Oppenheimer)與印度動作片《Jawan》。歌曲方面,早前來港演出的日本樂隊YOASOBI歌曲《アイドル》排名第1,之後是美國鄉謠歌手Jason Aldean歌曲《Try That In A Small Town》。電子遊戲類別第一位是《霍格華茲的傳承》(Hogwarts Legacy),之後是《最後生還者》(The Last of Us)。經典美劇《老友記》(Friends)已故男星「Matthew Perry」和樂壇天后「Tina Turner」則成為熱搜訃聞。