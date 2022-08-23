Google地圖澳洲雨林驚見客機墜毀 民航安全局咁樣解釋

Google地圖的街景照不時出現如裸男裸女等千奇百怪的影像，近日又有眼利網民發現，澳洲北昆士蘭(North Queensland)一處熱帶雨林呈現「幽靈圖像」(ghost image)，令人匪夷所思。
英國《每日郵報》報道，這Google地圖影像驚現一架客機看似墜落森林，位置推測可能是昆士蘭東部沿岸湯斯維爾(Townsville)與開恩茲(Cairns)之間卡德韋爾山脈(Cardwell Range)的雨林，或是客機正在以不適當的高度低飛。
報道指，放大一看發現，該灰色飛機可能是空中巴士A320或波音737型號，看來正朝南方飛行，很可能往湯斯維爾東部。
澳洲航空當局回應
澳洲運輸安全局回覆傳媒查詢，否認有客機失蹤，澳洲民航安全局則發聲明指，「這可能是稱為『幽靈圖像』的現象」。對此，Google暫未作回應。
Google地圖不時會出現「幽靈圖像」，例如2016年，有網民發現在美國明尼蘇達洲哈麗雅特湖(Lake Harriet)湖底有一架飛機，其後Google表示這是「幽靈圖像」，由幾個衛星影像合成所致，屬技術上錯誤。
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