OpenAI炒「ChatGPT之父」原因曝光 ：AI重大突破恐威脅人類

人工智能（AI）聊天機械人ChatGPT開發商OpenAI的權鬥昨(22日)峰迴路轉，被董事會解僱行政總裁一職的「ChatGPT之父」阿爾特曼（Sam Altman），已原則上達成協議重返OpenAI任職行政總裁，並組成新董事會。事件落幕之際，外電報道在阿爾特曼被解僱前，OpenAI董事會收到研究員涉及AI「重大突破」警告信，指AI可能威脅人類。
董事會收研究員警告信
路透社引述兩名知情人士報道，在阿爾特曼被解僱前，OpenAI數名研究人員向公司董事會發出了一封信，警告一項強大的AI發現可能威脅到人類。一些內部人士認為可能是OpenAI在被稱為通用人工智能、即AGI領域突破。報道稱，有關信件是促使董事會罷免阿爾特曼原因之一。阿爾特曼被OpenAI董事會解僱前一天，曾提到了OpenAI最近取得一項技術進步。
「Q星」現可解答小學數學 未來智慧或超人類
報道指，阿爾特曼最近在一個名為「Q星」（Q*）的模型開發上取得了突破，能夠解決數學問題，這可能是AGI領域的一項重大創新。雖然目前「Q星」的能力還處於初級階段，目前僅能解決小學程度的數學問題，但它在多項測試表現出色，令研究人員對「Q星」的未來充滿信心。然而部分研究員憂繼續發展下去，將建構出超越人類智慧的電腦，因此致函董事會。
阿爾特曼被炒後惹來反彈，接近全體員工聯署要求董事會辭職，並且讓阿爾特曼復職，否則會集體辭職跟隨阿爾特曼過檔微軟，但OpenAI昨指與阿爾特曼就復職原則上達成一致，他將回巢擔任CEO。