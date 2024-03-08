Taylor Swift演唱會｜新加坡孕婦為見偶像強忍陣痛　撐到完場先入院生女

新加坡一名孕婦為了不想錯過偶像Taylor Swift的演唱會，竟然忍受子宮收縮的劇痛趕赴現場，幸好看完13小時後順利產女。

據新加坡英文媒體《TODAY》報道，29歲產婦娜塔莉（Natalie），在4日早上感受到子宮收縮及陣痛，尷尬的是，她與丈夫老早就訂了Taylor Swift演唱會的票，而且時間也在同一天。

指已獲醫生允許

娜塔莉受訪時表示：「當天早上，我每15到30分鐘就陣痛一次。我們諮詢醫生，醫生允許我們去看演唱會，因為她認為我的情況，還沒緊急到需要住院。」得到醫生允許後，小倆口開心前往演唱會，但陣痛如影隨形，她只能咬牙忍住。