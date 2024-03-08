Taylor Swift演唱會｜新加坡孕婦為見偶像強忍陣痛　撐到完場先入院生女

新加坡一名孕婦為了不想錯過偶像Taylor Swift的演唱會，竟然忍受子宮收縮的劇痛趕赴現場，幸好看完13小時後順利產女。
據新加坡英文媒體《TODAY》報道，29歲產婦娜塔莉（Natalie），在4日早上感受到子宮收縮及陣痛，尷尬的是，她與丈夫老早就訂了Taylor Swift演唱會的票，而且時間也在同一天。
指已獲醫生允許
娜塔莉受訪時表示：「當天早上，我每15到30分鐘就陣痛一次。我們諮詢醫生，醫生允許我們去看演唱會，因為她認為我的情況，還沒緊急到需要住院。」得到醫生允許後，小倆口開心前往演唱會，但陣痛如影隨形，她只能咬牙忍住。
娜塔莉說，在長達三小時的演唱會上，由於子宮不斷收縮，陣痛如海浪一般來了又去，去了又來，有時必須坐着、有時則得站着。她形容，在表演過程中，只有60%的力氣，幸好陣痛來臨時有椅子可以坐下來休息。
當演唱會進入尾聲，正當Taylor Swift表演最後幾首歌時，子宮收縮的頻率縮短為每5分鐘一次，娜塔莉不斷猶豫是否要趕往醫院。而她的丈夫也很擔心妻子，多次查看她的狀況。
訂票一周後才知有身孕
幸好演唱會結束後，這對夫婦還有時間好好吃東西，再趕往醫院，最後順利在隔天下午4點順利產女，母女均安。
娜塔莉表示，當初預訂Taylor Swift演唱會門票時，根本不知道自己懷孕，訂票一周後才知曉自己肚子裡有新生命，她表示「原來一切都是巧合」，如今她希望隨着新聞曝光，偶像Taylor Swift能抽空來看看她與女兒。
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