Taylor Swift聖誕看球賽派禮物 8孩之母場館職員收4600元小費感動爆喊

美國流行天后Taylor Swift男友Travis Kelce是美式足球員，她在聖誕日到密蘇里州觀看比賽，除了周圍向人說聖誕快樂外，還向場館職員送上驚喜禮物，答謝其在節日假期仍上班。一名場館女職員與Taylor Swift講完聖誕快樂後，意外發現這名天后塞向她手中的禮物竟是600美元(約4,680港元)。該名有8名孩子的場館女職員於聖誕佳節獲得這筆對她來說不算小數目的小費，不禁感動落淚。

Taylor Swift聖誕送大禮｜相等於兩星期薪金

之前在Disney+播放的紀錄片中，Taylor Swift曾向巡迴演唱會的全部工作人員發放高額獎金，她的善舉更擴至不認識的陌生人。堪薩斯城阿羅黑德體育場職員Robyn Gentry周日在Taylor Swift粉絲社交群組中稱，在聖誕日的比賽遇上Taylor Swift與男友Travis Kelce偕男方母親觀看比賽。Gentry表示，Taylor Swift周圍向人說聖誕快樂，走向她時說「多謝你在聖誕日工作，請收下這個。聖誕快樂」。Gentry稱，當刻整個人呆了，只懂回應聖誕快樂和十分多謝。當Taylor Swift與男友走後，她停下來看看手中的禮物，竟然是600美元，那是她兩星期的薪金，而她在聖誕節又為8名孩子花了不少錢，所以當場哭泣起來。她現在還未花那筆錢，還將其中一張100美元鈔票用相架裱起留念。Gentry說，「我想把這故事分享給和我有同感的人，Taylor Swift和Travis Kelce是非常善良的人。」聖誕節前，Taylor Swift亦分別向美國心臟協會及全美最大食物救助組織Feeding America各捐贈100萬美元(約780萬港元)。