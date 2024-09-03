Telegram「深偽」性犯罪氾濫　韓警首次立案前調查　尋求國際合作

據路透社引述韓聯社2日報導稱，韓國國家調查辦公室（NOI）負責人Woo Jong-soo表示，以韓國女性為主角的深偽性犯罪氾濫，令公眾和政界感到憤怒，據此前韓媒報導，此類內容經常出現在Telegram聊天室中，因此韓國警方已啟動調查，目前共有8案調查中。

2日，針對加密通訊軟體Telegram涉嫌幫助深偽（deepfake）性犯罪，點燃全民怒火，韓國警方首次開展立案前調查，並表示將尋求國際合作，目前共有8案調查中。

以韓國女性為主角的深偽性犯罪氾濫

據路透社引述韓聯社2日報導稱，韓國國家調查辦公室（NOI）負責人Woo Jong-soo表示，以韓國女性為主角的深偽性犯罪氾濫，令公眾和政界感到憤怒，據此前韓媒報導，此類內容經常出現在Telegram聊天室中，因此韓國警方已啟動調查，目前共有8案調查中。

據KBS World2日報導，Woo Jong-soo在記者會上表示，Telegram因拒絕與包括韓、美在內的世界各地調查機構合作而臭名昭著，但NOI正在盡最大努力調動自身的調查技術，並將尋求與國際組織和法國當局合作，找到能搜查Telegram的方法。