Telegram「深偽」性犯罪氾濫　韓警首次立案前調查　尋求國際合作

2日，針對加密通訊軟體Telegram涉嫌幫助深偽（deepfake）性犯罪，點燃全民怒火，韓國警方首次開展立案前調查，並表示將尋求國際合作，目前共有8案調查中。
以韓國女性為主角的深偽性犯罪氾濫
據路透社引述韓聯社2日報導稱，韓國國家調查辦公室（NOI）負責人Woo Jong-soo表示，以韓國女性為主角的深偽性犯罪氾濫，令公眾和政界感到憤怒，據此前韓媒報導，此類內容經常出現在Telegram聊天室中，因此韓國警方已啟動調查，目前共有8案調查中。
據KBS World2日報導，Woo Jong-soo在記者會上表示，Telegram因拒絕與包括韓、美在內的世界各地調查機構合作而臭名昭著，但NOI正在盡最大努力調動自身的調查技術，並將尋求與國際組織和法國當局合作，找到能搜查Telegram的方法。
據此前媒體報導，法國當局8月24日逮捕了Telegram創始人兼執行長杜洛夫（Pavel Durov），指控他涉嫌協助、教唆和共謀網絡性犯罪及毒品交易等罪行。
警方已接到88宗與深偽性犯罪的通報
據NOI統計，在宣布加強取締後的8月26日至8月29日這4天，警方已接到88宗與深偽性犯罪的通報，並已鎖定其中24名嫌犯，相比於今年前7個月每週平均9.5宗相關報案，這一數字有顯著增加。目前，韓國警方正在調查8宗涉及用Telegram程式機器人自動生成深偽色情內容的案件，並考慮對其背後的創建者提出共謀、協助和教唆網路性犯罪的指控。
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