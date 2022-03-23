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國際
2022-03-23 14:42:00

Tesla德國新車廠交車　馬斯克興奮到跳舞(有片)

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美國電動車製造商Tesla位於德國柏林近郊的超級車廠投產，交付首批30Model Y電動車。行政總裁馬斯克(Elon Musk)和德國總理朔爾茨出席交付儀式，期間馬斯克表現興奮，更一度大展舞姿。馬斯克形容是車廠投產邁出重要一步。在儀式舉行期間，有環保分子堵塞車廠入口和附近道路示威，批評車廠消費用水。
 

新車廠位於柏林市郊格林海德(Brandenburg)，是Tesla首間歐洲車廠，斥資近50億歐元興建。Tesla預計首半年可生產3萬輛車，年產量可達50萬輛車，超越德國車廠福士；員工規模會由初時的3,500人，逐步增至1.2萬人。

行政總裁馬斯克和德國總理朔爾茨出席新車交付儀式。(AP) Tesla德國新車廠交車。(AP) 馬斯克表現興奮，更一度大展舞姿，並向航拍機展示。(Twitter) 馬斯克表現興奮，更一度大展舞姿，並向航拍機展示。(Twitter)

馬斯克以德文發文感謝德國

馬斯克出席剪綵儀式，表現興奮，更一度大展舞姿，並向航拍機展示。他表示：「我們非常有信心，世界會轉型為結合太陽能、風力、電池儲能與電動車的永續能源未來。」之後與工作人員一起向首30名歐洲製Tesla車主鼓掌道賀。儀式結束後，馬斯克以德文在Twitter發文指「Danke Deutschland(謝謝德國)

馬斯克在2020年於上海新廠開幕典禮上亦曾一展舞技。

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