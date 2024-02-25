Tesla訂4000焗批卻棄單 矽谷烘焙店抱怨浪費人力兼損失1.6萬美元 馬斯克咁回應

美國媒體報道，加州矽谷烘焙店「The Giving café Pies」的老闆娘拉舍塔里奈娜(Voahangy Rasetarinera)聲稱遭Tesla棄單，令她損失慘重。她說，情人節接到Tesla一名代表的訂單，說一星期後會舉行黑人歷史月(Black History Month)紀念活動，需要他們供應2,000個焗批。其後，Tesla的代表批准報價，但沒有付款。她翌日向Tesla查詢付款問題，對方道歉，稱採購人員是新入職，又要求將焗批數量增加一倍。

棄單短訊令老闆娘崩潰

拉舍塔里奈娜同意增加焗批數量至4,000個，但為了準時供貨，所有員工須長時間加班，她亦要取消其他訂單並購買更多原材料。可是，正當他們全力趕工之時，她卻收到Tesla代表傳來短訊稱，「不幸的是，聽說我們的計劃會有變動，不再需要這次訂單。衷心感謝你們的支持，我很感激」。