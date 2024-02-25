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國際
2024-02-25 19:29:12

Tesla訂4000焗批卻棄單 矽谷烘焙店抱怨浪費人力兼損失1.6萬美元 馬斯克咁回應

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老闆娘拉舍塔里奈娜聲稱遭Tesla棄單4000個焗批，令她損失慘重。(互聯網)

老闆娘拉舍塔里奈娜聲稱遭Tesla棄單4000個焗批，令她損失慘重。(互聯網)

美國媒體報道，加州矽谷烘焙店「The Giving café Pies」的老闆娘拉舍塔里奈娜(Voahangy Rasetarinera)聲稱遭Tesla棄單，令她損失慘重。她說，情人節接到Tesla一名代表的訂單，說一星期後會舉行黑人歷史月(Black History Month)紀念活動，需要他們供應2,000個焗批。其後，Tesla的代表批准報價，但沒有付款。她翌日向Tesla查詢付款問題，對方道歉，稱採購人員是新入職，又要求將焗批數量增加一倍。

棄單短訊令老闆娘崩潰

拉舍塔里奈娜同意增加焗批數量至4,000個，但為了準時供貨，所有員工須長時間加班，她亦要取消其他訂單並購買更多原材料。可是，正當他們全力趕工之時，她卻收到Tesla代表傳來短訊稱，「不幸的是，聽說我們的計劃會有變動，不再需要這次訂單。衷心感謝你們的支持，我很感激」。

拉舍塔里奈娜表示，Tesla最後一刻才取消訂購，令烘焙店損失逾1.6萬美元(124,800港元)。她直言，「這種突如其來的變卦令我震驚，意識到這如何影響到我的小本生意。因為Tesla的保證，我投入了時間、資源和精力，結果卻陷入困境」。

拉舍塔里奈娜用心經營自家烘焙店。(互聯網) 涉事烘焙店。(互聯網) 拉舍塔里奈娜用心經營自家烘焙店。(互聯網) 烘焙店出品的焗批。(互聯網) 馬斯克在X發文回應事件。(互聯網) 拉舍塔里奈娜用心經營自家烘焙店。(互聯網) 烘焙店出品的焗批。(互聯網) 烘焙店出品的焗批。(互聯網) 烘焙店出品的焗批。(互聯網) 老闆娘向媒體講述事發經過。(互聯網) 老闆娘展示Tesla代表的棄單短訊。(互聯網) 老闆娘拉舍塔里奈娜聲稱遭Tesla棄單4000個焗批，令她損失慘重。(互聯網)

網民反應不一

老闆娘向Tesla質問棄單一事，對方只說這是高層的決定，「顯然Tesla的企業文化優先考慮的是方便自己，而不是問責，無視像我們這些小店的生計」。

對於這宗商業糾紛，網民意見不一，有人認為小店接到大筆訂單時，為保障自己，應該事先收取高額訂金，如果沒有就只能「吞下去」。有人為老闆娘辯護，認為她可能信任Tesla這種跨國企業，加上很期待接到大訂單才會疏忽，沒要求對方支付訂金。

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馬斯克回應

事件曝光後引起網民熱議，Tesla行政總裁馬斯克上周五在社交平台「X」發文回應：「剛剛得知這事。會好好賠償那間烘焙店。人們應該可以一直信賴Tesla會做到最好。」

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