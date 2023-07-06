Threads app外國網民玩5分鐘即「走夾唔唞」似劫後餘生 爆笑走難meme瘋傳(多圖)

有印度網民以此走難圖形容用了Threads 5分鐘後的反應。(互聯網)

「IG版Twitter」Threads這個新社交媒體app由Facebook母公司Meta推出，主打文字貼文，明顯是欲搶佔Twitter市場，各地名人包括本港藝人急不及待搶玩，但英媒指不少人玩了5分鐘便「走夾唔唞」重投Twitter懷抱，網上更流傳大量「走難」meme。

Threads一出立即「瘋魔幾百萬人」，4時小下載量破500萬、7小時破千萬。各地名人紛試玩，外地包括地獄廚神Gordon Ramsay、明星Shakira及Mark Hoyle等。本港藝人如呂爵安、魏浚笙、李駿傑及馮允謙等亦是一份子。

Threads｜外國網民狠批bug太多 功能太少

其中男團MIRROR成員李駿傑在7分鐘內5度出Threads，之後以「玩完」作結。無獨有偶的是，英國《每日郵報》指不少人亦匆匆「玩完」Threads，其以「人人試玩Threads 5分鐘後跑回Twitter」(Everyone running back to Twitter after trying Threads for five minutes)為題，指很多用慣Twitter的人認為Threads「太多bug」及「欠缺基本功能」，紛紛分享走夾唔唞的搞笑meme圖。