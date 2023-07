Threads app熱爆 7個鐘破千萬下載 朱克伯格踩入Twitter挑機 馬斯克爆金句還撃 如隔空拳賽

Threads|馬斯克還擊︰Twitter好過IG一味隱惡揚善!

被人「踩到上心口」的馬斯克沉著氣隔空還擊,指Twitter是各方可以盡紓己見的平台,不似IG般「隱惡揚善」炫耀生活,報喜不報憂︰「被陌生人在Twitter攻擊,比沉溺於掩飾痛苦的IG的虛假快樂之中,要好得多。」(It is infinitely preferable to be attacked by strangers on Twitter than indulge in the false happiness of hide-the-pain Instagram.)