Threads app熱爆 7個鐘破千萬下載 朱克伯格踩入Twitter挑機 馬斯克爆金句還撃 如隔空拳賽

Threads這個新社交媒體app由Facebook母公司Meta於今日推出，被稱為「Twitter殺手」、「Instagram(IG)版Twitter」，主打文字貼文，明顯是欲搶佔Twitter市場。Threads推出短短7小時下載量已突破1,000萬，各地名人包括本港藝人亦急不及待搶玩，Threads走勢凌厲令Meta周三股價創17個月新高。
Threads｜新上架報捷 朱克伯格豪言用戶可達10億
Meta CEO朱克伯格早前透露會推出微網誌應用程式(microblogging app)Threads後，即有專家形容為馬斯克收購Twitter後的「最大威脅」。Threads周四推出後氣勢如虹——推出4小時下載量突破500萬、7小時突破1,000萬。眼見Threads「得咗」，朱克伯格在11年來首度於Twitter發帖「挑機」，發布一張有兩個蜘蛛俠的迷因(meme)，之後揚言Threads用戶定會超越Twitter的4.5億，並可能達到10億。
Threads｜馬斯克還擊︰Twitter好過IG一味隱惡揚善！
被人「踩到上心口」的馬斯克沉著氣隔空還擊，指Twitter是各方可以盡紓己見的平台，不似IG般「隱惡揚善」炫耀生活，報喜不報憂︰「被陌生人在Twitter攻擊，比沉溺於掩飾痛苦的IG的虛假快樂之中，要好得多。」(It is infinitely preferable to be attacked by strangers on Twitter than indulge in the false happiness of hide-the-pain Instagram.)
Threads｜Threads特點以文字互動為主 亦可發影像
Twitter早前因限制用戶每日瀏覽量及會員付費制度等，引起用戶不滿，跟Twitter有多處相像的Threads正好乘虛而入。Threads的特點包括主打文字互動，帖文字數限制於500字，另亦可分享相片及最長5分鐘影片。Threads設有類似Twitter「retweet」的轉發功能，可直接將他人的帖文轉發在自己版面上。Threads雖被稱為「IG版Twitter」，但不設IG內的限時動態及Reels等。本身已有IG帳號者，可直接在IG在創建Threads帳戶，毋須重新申請，亦可一次過追蹤IG上的好友及名人帳號。Threads亦設有認證帳戶的「藍剔」制度，目前不會收費，而app內暫亦沒有廣告。
Threads｜各地名人試玩 包括地獄廚神及[email protected]
Threads一出立即「瘋魔幾百萬人」，吸引各地名人試玩，吸引各地名人試玩，外地包括地獄廚神Gordon Ramsay、明星Shakira及Mark Hoyle等。本港藝人如呂爵安、魏浚笙、李駿傑及馮允謙等亦是一份子。