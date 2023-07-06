Threads app熱爆 7個鐘破千萬下載 朱克伯格踩入Twitter挑機 馬斯克爆金句還撃 如隔空拳賽

Threads這個新社交媒體app由Facebook母公司Meta於今日推出，被稱為「Twitter殺手」、「Instagram(IG)版Twitter」，主打文字貼文，明顯是欲搶佔Twitter市場。Threads推出短短7小時下載量已突破1,000萬，各地名人包括本港藝人亦急不及待搶玩，Threads走勢凌厲令Meta周三股價創17個月新高。 Threads｜新上架報捷 朱克伯格豪言用戶可達10億 Meta CEO朱克伯格早前透露會推出微網誌應用程式(microblogging app)Threads後，即有專家形容為馬斯克收購Twitter後的「最大威脅」。Threads周四推出後氣勢如虹——推出4小時下載量突破500萬、7小時突破1,000萬。眼見Threads「得咗」，朱克伯格在11年來首度於Twitter發帖「挑機」，發布一張有兩個蜘蛛俠的迷因(meme)，之後揚言Threads用戶定會超越Twitter的4.5億，並可能達到10億。

Threads｜馬斯克還擊︰Twitter好過IG一味隱惡揚善！ 被人「踩到上心口」的馬斯克沉著氣隔空還擊，指Twitter是各方可以盡紓己見的平台，不似IG般「隱惡揚善」炫耀生活，報喜不報憂︰「被陌生人在Twitter攻擊，比沉溺於掩飾痛苦的IG的虛假快樂之中，要好得多。」(It is infinitely preferable to be attacked by strangers on Twitter than indulge in the false happiness of hide-the-pain Instagram.)