Tinder旅行交友慘變謀殺兇案　俄羅斯女客死毛里裘斯

一名來自俄羅斯的年輕女教師在非洲毛里裘斯度假時，不幸遭遇不測。這位名為札莉亞（Zaliya Shamigulova）的29歲女子，曾在俄羅斯一所大學任教，也曾擔任2014年索契冬奧火炬手。近日，她前往毛里裘斯這個被譽為「天堂島嶼」的度假勝地，計劃之後前往馬達加斯加。然而，她卻在旅途中失聯，並最終被發現慘死。
根據《太陽報》報道，札莉亞於7月17日從位於毛里裘斯一海灘的出租公寓離開後，便音訊全無。兩天後，她的女性友人報警。最後的監控畫面顯示，她當天身穿藍白相間的洋裝，坐進了一輛當地男性的藍色房車。
內容寫着她「決定消失」
札莉亞失蹤後，她的家人收到了一條來自她的訊息，內容寫着她「決定消失」，並要求家人「不要再聯絡」她。令家人驚恐的是，7月22日，警方在一處樹林中發現了她的遺體，當時她的身體赤裸且遍布多處刀傷。
經調查，當地警方逮捕了一名疑犯，這名男子承認是透過交友軟件Tinder認識了札莉亞。他供稱自己深愛着她，並計劃與她結婚。然而，17日當他載她出遊時，卻發現札莉亞對他不忠，憤怒之下，他拔刀將她殺害，隨後剝光她的衣服並試圖掩埋屍體。事後，他還假冒札莉亞的名義，向她的家人發送了訊息。目前，警方正在調查此案是否涉及其他共犯。
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