Tinder旅行交友慘變謀殺兇案　俄羅斯女客死毛里裘斯

一名來自俄羅斯的年輕女教師在非洲毛里裘斯度假時，不幸遭遇不測。這位名為札莉亞（Zaliya Shamigulova）的29歲女子，曾在俄羅斯一所大學任教，也曾擔任2014年索契冬奧火炬手。近日，她前往毛里裘斯這個被譽為「天堂島嶼」的度假勝地，計劃之後前往馬達加斯加。然而，她卻在旅途中失聯，並最終被發現慘死。

根據《太陽報》報道，札莉亞於7月17日從位於毛里裘斯一海灘的出租公寓離開後，便音訊全無。兩天後，她的女性友人報警。最後的監控畫面顯示，她當天身穿藍白相間的洋裝，坐進了一輛當地男性的藍色房車。