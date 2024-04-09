ZARA撤出中國？內地驚傳粉絲急掃貨 母公司回應了

網上流傳消息稱「ZARA要閉店了」，其後演變成「ZARA要撤出中國」的不實傳聞。(互聯網)

近日網上流傳「且買且珍惜，以後這座城市再也沒有ZARA」、「依依不捨來告別，以後少了一個好去處」，以及「最後逛ZARA實體店啦」等消息，有人稱趕緊前往ZARA試衫賣衫並拍下「最後照片」。消息引發ZARA粉絲關注。有報道指，有ZARA工作人員向記者確認，ZARA近期已在惠州、東莞及上海等多座城市關閉店舖，其中在惠州及東莞的店舖是當地唯一門市，開業逾10年，閉店後，這兩座城市再無ZARA實體店。

西班牙連鎖服裝品牌ZARA近日在內地忽然「火熱」，微博上出現「#ZARA大量粉絲緊急掃貨」關鍵詞，流傳ZARA即將撤出中國，消息甚至獲日本網媒報道。ZARA母公司隨即作出回應，指消息不實。

報道指，根據ZARA母公司Inditex發布的2023年財年報告，截至2024年ZARA在全球有1,811間門市，其中中國為門市最多的海外市場，佔118間，當中有96間設於大陸。報道引述「ZARA工作人員」稱，「我們現在正常營業的店舖有87間」，報道以此推算，聲稱「這意味著，僅僅兩個多月，ZARA在內地市場又關閉了9家店」。

ZARA撤出中國傳聞｜母公司回應︰傳聞不實、數字不實

消息傳開後，演變成「ZARA要撤出中國市場」的傳聞。Inditex隨即澄清，指「撤出中國市場」屬不實傳聞，而上述報道中稱ZARA在內地「兩個月關閉了9間分店」的數字亦不準確。