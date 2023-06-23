一手市況｜新盤平價推 掀假日睇樓潮

市區新盤近期連環開價，且發展商首批單位定價吸引，不少準買家趁昨日端午節假期參觀示範單位。其中恒基地產(012)啟德現樓「HENLEY PARK」日前推出首批148伙，以最高10%折扣優惠計，折實價518.22萬元起，折實平均呎價21,088元，比去年4月推出的同系區內「THE HENLEY II」首批平約13.3%；而該盤現樓示範單位昨單日已錄得超過8,000人次參觀。

HENLEY PARK首批148伙，包括16伙開放式、100伙一房、16伙兩房及16伙三房，實用面積250至649方呎，以90天即供最高10%折扣計，折實價518.22萬至1,444.32萬元，折實呎價19,580至22,937元。入場單位為1A座2樓H室開放式戶，實用面積250方呎，折實價518.22萬元，呎價20,729元。

恒基物業代理營業(一)部總經理林達民稱，因首批單位未有涵蓋望啟德體育園的優質單位，令折實平均呎價較低，冀引起市場關注，並形容為「唔憂價」，強調之後會提價加推。

資料顯示，位於沐泰街7號的同系THE HENLEY發展項目分3期推售，HENLEY PARK首批較THE HENLEY II低約13.3%，對比2021年4月推出的「THE HENLEY I」及同年8月推出的「THE HENLEY III」，首批折實均呎分別為26,448元及28,200元，HENLEY PARK較兩者更低約20.3%及25.2%。

若與毗鄰的新晉屋苑二手呎價相比，如入伙約6年的啟德1號及約2年的尚．珒溋，近期二手平均呎價約21,406及25,229元，HENLEY PARK首批屬貼近二手價。

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