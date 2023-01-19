熱門搜尋:
C觀點 THE FIRST SLAM DUNK 日本旅遊 自煮食譜 姜濤 二手樓 回鄉證 日本自由行 樓市 消委會 周顯
返回
地產
2023-01-19 22:41:24

一手成交｜啟德澐璟兔年前夕再添5宗成交 單日套現逾2.2億

分享：
一手成交｜啟德澐璟兔年前夕再添5宗成交 單日套現逾2.2億

一手成交｜啟德澐璟兔年前夕再添5宗成交 單日套現逾2.2億

華潤置地(海外)及保利置業(119)合作發展的啟德跑道區澐璟銷情暢旺，繼續受買家追捧，新近錄得5宗成交，單日成交金額逾2.2億元。

最新成交單位包括第115A室，實用面積為2,088方呎，屬四房三套房附連私人升降機大堂間隔，以9,586.7萬元售出，呎價45,913元。此外，第817B室，實用面積1,185方呎，屬三房套連私人電梯大堂間隔，以4,091.8萬元成交，呎價34,530元。

迄今累售39

另第619B室及19C室，同屬三房套連儲物室間隔，實用面積分別為784902方呎，成交價分別為2,465.2萬及3,120.1萬元，呎價分別為31,444元及34,591元。

至於第615A室，實用面積948方呎，為三房套連工作室間隔，以3,113.2萬元成交，呎價32,840元。

發展商表示，澐璟自去年底開售迄今累售39伙，成交金額逾20億元。

澐璟位於承富里2號，由6幢分層住宅及3座低座大樓組成，提供582伙，單位實用面積介乎371至4,850方呎，當中標準分層單位涉576伙，戶型涵蓋一房至四房，另設連平台及頂層特色戶。至於低座單位「VILLA臨海大宅」涉6伙，單位實用面積介乎4,294至4,850方呎。項目共設373個住宅停車位及6個住宅電單車停車位，分布於地庫1至3層；預計關鍵日期為2024年12月31日，樓花期長約23個月。

隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受