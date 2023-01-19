一手成交｜啟德澐璟兔年前夕再添5宗成交 單日套現逾2.2億

華潤置地(海外)及保利置業(119)合作發展的啟德跑道區澐璟銷情暢旺，繼續受買家追捧，新近錄得5宗成交，單日成交金額逾2.2億元。

最新成交單位包括第1座15樓A室，實用面積為2,088方呎，屬四房三套房附連私人升降機大堂間隔，以9,586.7萬元售出，呎價45,913元。此外，第8座17樓B室，實用面積1,185方呎，屬三房套連私人電梯大堂間隔，以4,091.8萬元成交，呎價34,530元。