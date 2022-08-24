一手成交｜沙田富豪．山峯四房分層戶5199萬招標售出 呎價2.57萬

由百利保集團(617)及富豪酒店集團(078)發展的沙田九肚項目富豪．山峯，今日(24日)透過招標形式售出1伙分層戶。

是次成交單位為第3座8樓A單位，屬四房四套間隔，實用面積2,023方呎，成交價為5,199.1萬元，包括一個住宅車位，呎價約25,700元，成交期為720日。買家更獲贈尊貴的「富豪薈」會籍，享有價值70萬元的Regal Dollars獎賞，以享用富豪酒店集團提供的尊享禮遇。

百利保集團執行董事兼首席營運官范統表示，近日一手豪宅市場交投活躍，一眾有實力的買家對樓市前景看俏。若果日後通關及檢疫措施能進一步放寬，相信有利第四季樓市走向。

發展商指，由即日起，新買家可獲贈尊貴的「富豪薈」會籍，享有50萬至150 萬Regal Dollars獎賞，以享用富豪酒店集團提供的尊享禮遇，包括富豪酒店旗下宴會、餐飲及住宿服務、於集團旗下零售百貨We Go Mart購物，以及用於繳交管理費等。

富豪．山峯由136個低密度分層住宅及24座獨立洋房組成。分層住宅樓高 11 層，合共設有7座，實用面積由約1,600至3,300方呎，間格多元化。部分特色單位設有私家花園或特大花園平台；而部分頂層特色戶更設有私人泳池或按摩池。此外，戶戶均設有獨立電梯大堂(地下單位除外)；而24座獨立洋房的實用面積則由約2,200至5,000方呎。大部分洋房內設有私人升降機。整個項目設有193個住客車位。