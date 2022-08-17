豪宅新盤｜富豪．山峯新推買家優惠 可用於購物及交管理費

由百利保集團(617)及富豪酒店集團(078)發展的沙田九肚項目富豪．山峯今日(17日)公布最新銷售部署，並開放一個現樓分層連裝修單位予傳媒參觀。

百利保執行董事兼首席營運官范統表示，由即日起，項目新買家可獲贈尊貴的「富豪薈」會籍，享有50萬至150萬Regal Dollars獎賞，Regal Dollars可用於富豪酒店旗下宴會、餐飲及住宿服務，以及集團旗下零售百貨We Go Mart購物，另亦可用於繳交管理費等。

范統：政府目前可考慮「減辣」

范統指，今年上半年本港樓價已回落約5%，政府可考慮放寬現時對樓市的「辣招」，如將3年的額外印花稅(SSD)期縮短至1年、改購買第3個物業才徵收雙倍印花稅(DSD)等，認為目前「減辣」有助提升市民換樓意欲。

富豪物業代理董事衞振聲稱，富豪．山峯自推出以來累售49伙分層戶，以及17座獨立屋，合共套現約38億元。最新開放之分層裝修單位，為第2座7樓B室，實用面積2,107方呎，設計師將原本的四套房間隔改為三套房，將客飯廳擴闊至40方呎，增加客飯廳的空間感。

富豪．山峯由136個低密度分層單位及24座獨立洋房組成。分層住宅樓高11層，合共設有7座，面積由約1,600至3,300方呎。部分特色單位設有私家花園或特大花園平台；而部分頂層特色戶更設有私人泳池或按摩池。此外，戶戶均設有獨立電梯大堂(地下單位除外)；而24座獨立洋房的實用面積則由約2,200至5,000方呎，大部分洋房內設有私人升降機；全盤設有193個住客車位。