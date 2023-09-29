一手成交｜薄扶林VICTORIA COAST招標售出3伙 呎價最高2.54萬

市區豪宅新盤銷情不俗，華懋集團旗下薄扶林域多利道現樓「VICTORIA COAST」周五(29日)以招標形式售出3伙，套現逾8,500萬元，折實成交呎價介乎18,200元至25,461元。

封海倫：是次成交價屬「中秋驚喜價」

華懋集團銷售總監封海倫表示，是次招標成交價屬「中秋驚喜價」，比附近南區一手住宅項目有一定折讓，有信心繼續吸引用家及投資者入市。為回應市場需求，發展商將於周六(30日)起加推10伙A座單位招標發售。

至於是次成交的3伙均位於項目A 座，全部單位可享南區海灣景致，2伙為兩房連工作間戶型，分別為2樓1室及3樓1室，單位實用面積均為1,363方呎，成交價分別為2,480.66萬元及2,605萬元，呎價18,200元及約19,112元；另一伙成交單位為A座20樓2室，為三房連工作間戶型，實用面積1,367方呎，成交價約3,480.53萬元，呎價約25,461元。買家分別來自港島半山及貝沙灣，鍾情項目戶戶逾千呎大宅，亦覺得項目價錢吸引。