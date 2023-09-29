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地產
2023-09-29 17:24:29

一手成交｜薄扶林VICTORIA COAST招標售出3伙 呎價最高2.54萬

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一手成交｜薄扶林VICTORIA COAST招標售出3伙 呎價最高2.54萬

「VICTORIA COAST」周五(29日)以招標形式售出3伙，套現逾8,500萬元。(陳奕釗攝)

市區豪宅新盤銷情不俗，華懋集團旗下薄扶林域多利道現樓「VICTORIA COAST」周五(29)以招標形式售出3伙，套現逾8,500萬元，折實成交呎價介乎18,200元至25,461元。

封海倫：是次成交價屬「中秋驚喜價」

華懋集團銷售總監封海倫表示，是次招標成交價屬「中秋驚喜價」，比附近南區一手住宅項目有一定折讓，有信心繼續吸引用家及投資者入市。為回應市場需求，發展商將於周六(30)起加推10A座單位招標發售。

至於是次成交的3伙均位於項目A 座，全部單位可享南區海灣景致，2伙為兩房連工作間戶型，分別為21室及31室，單位實用面積均為1,363方呎，成交價分別為2,480.66萬元及2,605萬元，呎價18,200元及約19,112元；另一伙成交單位為A202室，為三房連工作間戶型，實用面積1,367方呎，成交價約3,480.53萬元，呎價約25,461元。買家分別來自港島半山及貝沙灣，鍾情項目戶戶逾千呎大宅，亦覺得項目價錢吸引。

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封海倫稱，「VICTORIA COAST」自月中上載售樓說明書，即成為市場焦點。上周末起開放現樓予準買家參觀，已錄得超過1,000人次參觀，當中以港島區客人佔多，並以本地家庭客及投資者為主。項目火速以招標形式售出3伙，反映現樓質素、會所設計、單位開則及景觀均獲市場追捧。

VICTORIA COAST」由A及B座組成，提供118伙，每層僅設2伙，戶型包括54伙兩房一套連工作間，以及64伙三房一套連工作間間隔，實用面積由1,356至1,367方呎；項目提供149個車位。

即睇薄扶林Victoria Coast最新資訊 (House730)

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