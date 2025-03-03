一手爆搶客戰 新地頭炮周三開賣 今晚截票

發展商連環推盤，一手爆發連場搶客戰。過去周末開賣的全新盤銷情報捷，紛加推「添食」並於本周展開新一輪銷售。最新加入有新鴻基地產(016)今年頭炮、與港鐵(066)合作的天水圍「YOHO WEST PARKSIDE」，將於周三首輪發售128伙，當中119伙以價單發售，折實價由約302.46萬元起，折實平均呎價11,103元。
新地副董事總經理雷霆指，另有9伙將於周三起以招標出售，涉7伙三房及2伙四房，實用面積484至1,072方呎。他稱，今批單位屬「性價比十足」，近日股市氣氛回暖，過往都是「先股市、後樓市」，認為首季樓市小陽春已展開，對項目銷情有信心。
新地代理總經理胡致遠指，項目價單發售單位涵蓋20伙一房、64伙兩房及35伙三房。扣除5%折扣及180日內提前付清樓價4%現金回贈計算，折實價約302.46萬至1,067.37萬元，折實呎價9,670至15,720元。入場單位為1A座5樓A6室一房，實用面積303方呎。首輪銷售將於今晚7時截票，周二抽籤。
朗天峰推10伙特色戶招標
嘉里建設(683)元朗「朗天峰」上周六次輪開售121伙，即日沽116伙，趁勢加推5號價單共120伙，扣除最高18%折扣及現金回贈後，折實價328.01萬至642.46萬元，折實呎價10,869至15,000元。該盤周三起招標發售10伙頂層特色戶，另周四以價單形式推售123伙。
Coasto周三發售25伙
市區新盤方面，宏安地產(1243)鴨脷洲現樓項目「Coasto」上周六價單開賣60伙，即日沽53伙，火速加推3號價單共25伙，扣除最高30%折扣，折實價511.2萬元起；全數單位將於周三發售。
南首首輪181伙全沽清 擬提價加推
另外，恒基地產(012)牽頭發展的九龍城「南首」上周六首輪推售181伙全沽清，恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝透露，部署本周加推單位，並具有一定的提價空間。