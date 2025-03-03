一手爆搶客戰 新地頭炮周三開賣 今晚截票

發展商連環推盤，一手爆發連場搶客戰。過去周末開賣的全新盤銷情報捷，紛加推「添食」並於本周展開新一輪銷售。最新加入有新鴻基地產(016)今年頭炮、與港鐵(066)合作的天水圍「YOHO WEST PARKSIDE」，將於周三首輪發售128伙，當中119伙以價單發售，折實價由約302.46萬元起，折實平均呎價11,103元。

新地副董事總經理雷霆指，另有9伙將於周三起以招標出售，涉7伙三房及2伙四房，實用面積484至1,072方呎。他稱，今批單位屬「性價比十足」，近日股市氣氛回暖，過往都是「先股市、後樓市」，認為首季樓市小陽春已展開，對項目銷情有信心。