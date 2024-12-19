三區業主「出血價」賣樓走 合共蒸發近7球｜二手蝕讓

二手蝕讓潮持續，且業主損手幅度更見擴大，荃灣、元朗及美孚各有業主帳面虧損達200萬元或以上沽貨離場。
海之戀‧愛炫美相連戶劈價474萬易主
利嘉閣地產荃灣-映日灣B組分行經理李晓敏表示，荃灣海之戀．愛炫美3A座中層A室及B室相連單位，實用面積共約2,325方呎，原則各為四房一套連士多房設計，外望海景。原叫價4,800萬元放售，議價後以4,326萬元合理價售出，累劈474萬元或近一成，呎價約18,606元。
李晓敏透露，新買家早前經利嘉閣真盤源平台覓得上址相連單位放盤，即聯絡代理睇樓。客人對單位一見鍾情，心儀無敵全海景相連戶十分罕有，加上間隔合用，開則四正，遂決定洽購。
據悉，原業主於2017年以共約4,577萬元一手購入上述相連戶，持貨約7年，現轉售帳面損失251萬元，物業期內貶值約5.5%。
溱柏四房套5年帳輸239萬
中原地產元朗區域營業經理王勤學稱，近日樓市充滿節日氣氛，睇樓量及交投明顯回落。元朗區周二(17日)錄得1宗二手買賣，單位為溱柏1座中層A室，實用面積約954方呎，四房套房間隔。原開價830萬元，減價41.2萬元或約5%，以788.8萬元沽出，呎價約8,268元。
王勤學續稱，買家為換樓客，心儀單位闊落實用，裝修企理。原業主於2019年以1,028萬元買入單位，持貨約5年，現轉售帳面蝕239.2萬元，單位期內跌價約23.3%。王勤學補充，元朗區本月累錄38宗二手成交，較上月同期減少約36%，當中溱柏錄佔2宗，平均實用呎價約8,449元。
美孚新邨靚裝兩房4年跌價三成
藍籌屋苑之一荔枝角美孚新邨亦爆出大額蝕讓，中原地產西九龍美孚萬事達第三分行分區營業經理馮健平指，美孚新邨3期百老匯街51號低層C室，實用面積約511方呎，兩房間隔。單位坐向西南，擁內街景。原叫價560萬元，最終以533萬元成交，累減27萬元或約4.8%，呎價約10,431元。
馮健平說，原業主於2020年以733萬元購入單位，持貨約4年，是次沽貨帳面損手200萬元，單位期內跌價約27.3%。