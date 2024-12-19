三區業主「出血價」賣樓走 合共蒸發近7球｜二手蝕讓

二手蝕讓潮持續，且業主損手幅度更見擴大，荃灣、元朗及美孚各有業主帳面虧損達200萬元或以上沽貨離場。

海之戀‧愛炫美相連戶劈價 474 萬易主

利嘉閣地產荃灣-映日灣B組分行經理李晓敏表示，荃灣海之戀．愛炫美3A座中層A室及B室相連單位，實用面積共約2,325方呎，原則各為四房一套連士多房設計，外望海景。原叫價4,800萬元放售，議價後以4,326萬元合理價售出，累劈474萬元或近一成，呎價約18,606元。

李晓敏透露，新買家早前經利嘉閣真盤源平台覓得上址相連單位放盤，即聯絡代理睇樓。客人對單位一見鍾情，心儀無敵全海景相連戶十分罕有，加上間隔合用，開則四正，遂決定洽購。