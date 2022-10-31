上季負資產個案533宗 按季急增9倍 創近6年季度新高

本港樓價回落，負資產宗數則呈上升趨勢。香港金融管理局今日(31日)公布，今年第三季末負資產住宅按揭貸款宗數錄533宗，較上一季的55宗，勁增478宗或近9倍，料屬2016年第二季的1,307宗後，近6年季度新高。金管局指，這些個案涉及銀行職員的住屋按揭貸款或按揭保險計劃的貸款，而這類貸款的按揭成數一般較高。

至於負資產住宅按揭貸款涉及的金額，由今年第二季末的3億元，增加至今第三季末的30.6億元。負資產住宅按揭貸款中，無抵押部分的金額由今年第二季末的400萬元，增加至今年第三季末的5,900萬元。

該局指出，銀行自從2011年第一季起，並無錄得任何拖欠3個月以上的負資產住宅按揭貸款紀錄。此調查所得數字僅涉及銀行提供並已知道為負資產的一按貸款（即欠受訪機構的未償還貸款額超過按揭物業的當前市值），當中並不包括涉及二按，而連同二按計算屬於負資產貸款的住宅按揭貸款。由於銀行沒有客戶在二按下的未償還貸款的資料，因此無法知悉其中有多少宗屬於負資產貸款。

受訪認可機構的按揭貸款額約佔整個銀行體系按揭貸款總額的99%。調查結果是經過推算得出，以估計整個銀行體系的負資產按揭貸款情況。

9 月樓價指數跌 2.06% 創逾 3 年半新低

根據差估署公布數據，9月份私人住宅售價指數為362.1點，較8月的369.7點下跌7.6點，跌幅達2.06%，再創自2018年12月以來的46個月最大單月跌幅。今年首9個月已累跌8.07%，在較去年9月歷史高位398.1點更跌9.04%。