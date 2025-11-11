上市公司趁低吸納上環信德中心西翼中層戶 呎價僅1.2萬重返15年前水平｜商廈市況

阿里巴巴(9988)與螞蟻科技上月斥資約72億元購入銅鑼灣新甲廈港島壹號中心多層樓面作香港區總部，交易旋即成為市場焦點，亦同步帶動港島區甲廈買氣。而港島指標甲廈信德中心新近錄得企業購入辦公樓面自用的買賣成交，其呎價僅約1.2萬元，重回15年前水平。 中原(工商舖)寫字樓部高級區域營業董事蔡德寶表示，是次成交物業位於上環干諾道中168至200號信德中心西翼22樓04及05室，面積約3,961方呎，剛以約4,753.2萬元成交，平均呎價約12,000元。據了解，新買家為港交所上市公司「杭品生活科技」旗下的全資附屬公司「金高峰服裝國際」；翻查資料，杭品生活科技登記辦事處為同廈33樓3309室，面積約2,418方呎，有傳該企業擬將購入物業作為集團辦公室自用，預料是次成交屬業務擴充。

單位原由有「農地大王」之稱邱志堅持有 蔡德寶補充，該單位原本由有「農地大王」之稱的邱志堅持有，並登記於邦鴻有限公司名下，早於2007年12月以約3,747萬元購入，折合呎價約9,460元，現持貨近18年轉售，帳面獲利約1,006.2萬元或26.9%。

與 6 年前高位呎價相差 70% 蔡德寶稱，信德中心西翼最近一宗低於呎價1.2萬元的成交，要追溯至2010年10月，同廈 28樓03至04室，面積約2,752方呎，以約3,178.5萬元沽出，涉及呎價約11,550元。而該廈呎價最高的成交則為17樓09室，面積約1,391方呎，於2019年7月以約5,564萬元易手，呎價高見4萬元，與最新成交呎價的差幅達七成，反映信德中心西翼寫字樓呎價於近幾年間已經歷相當大幅度回調。