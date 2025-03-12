上月新批按保額增5.8% 創4個月新高｜樓市數據

2025年2月新批按揭保險宗數按月微增1.9%至1,322宗，金額則按月回升5.8%至71億元，宗數及金額分別創3個月及4個月新高。(資料圖片)

中原按揭董事總經理王美鳳指出，根據香港按揭證券最新公布的統計數字，2025年2月新批按揭保險宗數按月微增1.9%至1,322宗，金額則按月回升5.8%至71億元，宗數及金額分別創3個月及4個月新高。同時，新取用按保宗數增至527宗，按月增加1.9%，貸款額亦按月增加5.4%至27億元，宗數及金額均創5個月新高；月內貸款以去年第4季交投按保申請佔比較大比例，期內10月至11月交投增加，遂帶動今年2月份按保量回升。

王美鳳預期，新財案公布後，樓市更為明朗化，加上細價物業印花稅大減亦為市場帶來好消息，最近樓市穩步向好，踏入3月份樓市出現進一步轉旺勢頭，一手新盤銷情持續理想，二手樓市交投亦明顯回彈，預期可帶動按揭市場造好，料第二季按揭及按保取用貸款量將上升。