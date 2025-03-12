上月新批按保額增5.8% 創4個月新高｜樓市數據

中原按揭董事總經理王美鳳指出，根據香港按揭證券最新公布的統計數字，2025年2月新批按揭保險宗數按月微增1.9%至1,322宗，金額則按月回升5.8%至71億元，宗數及金額分別創3個月及4個月新高。同時，新取用按保宗數增至527宗，按月增加1.9%，貸款額亦按月增加5.4%至27億元，宗數及金額均創5個月新高；月內貸款以去年第4季交投按保申請佔比較大比例，期內10月至11月交投增加，遂帶動今年2月份按保量回升。
王美鳳預期，新財案公布後，樓市更為明朗化，加上細價物業印花稅大減亦為市場帶來好消息，最近樓市穩步向好，踏入3月份樓市出現進一步轉旺勢頭，一手新盤銷情持續理想，二手樓市交投亦明顯回彈，預期可帶動按揭市場造好，料第二季按揭及按保取用貸款量將上升。
1月新取用按保使用佔比降至15%
王美鳳指出，自2023年7月政府放寬1,500萬元以下物業的按揭成數提高至七成，繼而去年逐步全面放寬樓按及全面恢復七成按揭，讓買家以低至三成首期置業上會，減少依賴高成數按揭保險，市場的按保使用率也因此下降。根據最新數據，2025年1月新取用按保宗數佔住宅按揭的比例進一步降至15%，相比2023年7月前逾30%明顯降低，並創下自2019年11月（11.6%）以來的62個月新低（約5年2個月）。這反映了按揭全面放寬的政策有效地幫助更多置業人士通過七成銀行按揭成功置業，從而減少需要以高成數按揭保險上會的情況，進一步促進樓市更穩健發展。