熱門搜尋:
日圓匯率走勢 走塑 DSE 2024 高臨 五一黃金周 母親節2024 朗賢峯 機票優惠 垃圾徵費 LOONG 9 最低工資 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
Ad Block Ad Block
返回
地產
2024-04-29 14:05:58

上水御景峰兩房銀主盤488萬沽 呎價逾1.1萬｜二手樓成交

分享：
上水單幢樓御景峰錄兩房銀主盤成交，作價488萬元，平均每呎售價逾1.1萬元。

上水單幢樓御景峰錄兩房銀主盤成交，作價488萬元，平均每呎售價逾1.1萬元。

上水單幢物業御景峰錄銀主盤成交。利嘉閣地產上水中心分行首席聯席董事黃靜顏稱，新近促成御景峰中層E室二手成交，單位實用面積431方呎，採兩房間隔，外望開揚景觀。新買家為區內客，早前見上述銀主盤放售，即相約代理睇樓；鍾情單位間隔合用，光猛開揚，睇樓後即進行洽購，最終以488萬元成交，折合實用面積呎價約11,323元。據悉，原業主在2010年以約284.2萬元買入單位，年間帳面升值200.8萬元。她補充，御景峰現時約有26個單位放盤，最低入場費由560萬元起。
即睇上水御景峰放盤(HOUSE730)

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受