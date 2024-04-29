上水單幢物業御景峰錄銀主盤成交。利嘉閣地產上水中心分行首席聯席董事黃靜顏稱，新近促成御景峰中層E室二手成交，單位實用面積431方呎，採兩房間隔，外望開揚景觀。新買家為區內客，早前見上述銀主盤放售，即相約代理睇樓；鍾情單位間隔合用，光猛開揚，睇樓後即進行洽購，最終以488萬元成交，折合實用面積呎價約11,323元。據悉，原業主在2010年以約284.2萬元買入單位，年間帳面升值200.8萬元。她補充，御景峰現時約有26個單位放盤，最低入場費由560萬元起。
即睇上水御景峰放盤(HOUSE730)
上水御景峰兩房銀主盤488萬沽 呎價逾1.1萬｜二手樓成交
上水單幢物業御景峰錄銀主盤成交。利嘉閣地產上水中心分行首席聯席董事黃靜顏稱，新近促成御景峰中層E室二手成交，單位實用面積431方呎，採兩房間隔，外望開揚景觀。新買家為區內客，早前見上述銀主盤放售，即相約代理睇樓；鍾情單位間隔合用，光猛開揚，睇樓後即進行洽購，最終以488萬元成交，折合實用面積呎價約11,323元。據悉，原業主在2010年以約284.2萬元買入單位，年間帳面升值200.8萬元。她補充，御景峰現時約有26個單位放盤，最低入場費由560萬元起。