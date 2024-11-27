上海恒隆廣場三期近100%採低碳排放鋼材 排放量將降低35%｜ESG動態

在中國，房地產行業的排放量佔全國每年二氧化碳總排放量的38%以上。以恒隆為例，其2023年鋼材的總碳排放量約佔公司整體隱含碳排放量的40%。因此，推動鋼材脫碳成為恒隆實現範圍溫室氣體減排目標的關鍵。

恒隆地產(101)最新宣布，集團於上海恒隆廣場三期擴建項目的地上結構鋼板(將加工成為鋼樑和鋼柱)及鋼筋接近100%採用低碳排放鋼材，該項目的低碳排放鋼材由寶山鋼鐵提供，相較於傳統鋼材能將建築鋼材的總隱含碳排放量將降低35%。

未來將繼續踐行可持續發展戰略

恒隆地產董事長陳文博表示，上海恒隆廣場三期擴建項目選用低碳排放鋼材對恒隆而言具有非凡意義，很榮幸能與中國鋼鐵脫碳領域的領軍者寶鋼以及其他行業夥伴攜手合作，為房地產行業的鋼鐵碳排放減量樹立全新標桿。未來，恒隆將繼續在整個價值鏈中踐行可持續發展戰略，包括在杭州恒隆廣場等其他開發項目中應用低碳排放鋼材。

為了滿足恒隆對低碳排放鋼材招標的嚴格規格要求，總承包商與寶鋼合作，為恒隆提供產品級碳排放數據。寶鋼通過其寶鋼股份智慧碳數據平台計算產品的碳足跡，此平台採用上海易碳數字科技開發的積木LCA生命週期分析模型。同時，這些產品級碳排放數據已獲第三方國際認證機構南德認證檢測(中國)核實。