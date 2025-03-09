上然加推41伙 折實價267萬起 續設「1家1」付款計劃｜大埔新盤

細價新盤全速起動，萬科控股(香港)大埔馬窩路新盤「上然」第1期市場反應理想，截至昨日(8日)晚上8時，展銷廳及示範單位參觀人次逾7,000人次，接獲逾1,800票，以首張價單81伙計算，超額認購逾21倍。發展商決定加推第2號價單，涉及41伙，戶型涵蓋開放式至三房，扣除最高折扣16%後，折實售價由267.1萬元起，折實呎價由10,280元起，折實平均呎價11,311元，較首張價單的11,036元高約2.5%。
發展商表示，與首張價單相比，2號價單因應樓層坐向及景觀有所調整，仍屬原價加推，以定價計算，今批單位市值逾2.18億元。
新加推單位涵蓋5伙開放式、16伙一房、15伙兩房，以及5伙三房，實用面積介乎244至713方呎。價單定價由317.9萬至1,016.1萬元，呎價介乎12,237元至14,664元。扣除最高折扣16%後，單位折實售價由267.1萬至853.6萬元，折實呎價介乎10,280元至12,319元；今批單位共有21伙折實售價低於400萬元。
另外，項目是次繼續設有「1家1」付款計劃，即是三房買家若同時加購指定開放式單位，可獲140萬元額外折扣。
「上然」分三期發展，合共提供1,650伙。第1期提供403伙，實用面積由214至961方呎，戶型涵蓋開放式至四房間隔，並設29伙平台及頂層天台特色單位。項目標準單位主打一房及兩房，合共佔全盤逾七成。