上然加推41伙 折實價267萬起 續設「1家1」付款計劃｜大埔新盤

「上然」展銷廳及示範單位錄逾7,000人次參觀；圖右為萬科香港董事總經理周銘禧，左為萬科香港市場營銷與客戶關係部主管劉淑貞。

細價新盤全速起動，萬科控股(香港)大埔馬窩路新盤「上然」第1期市場反應理想，截至昨日(8日)晚上8時，展銷廳及示範單位參觀人次逾7,000人次，接獲逾1,800票，以首張價單81伙計算，超額認購逾21倍。發展商決定加推第2號價單，涉及41伙，戶型涵蓋開放式至三房，扣除最高折扣16%後，折實售價由267.1萬元起，折實呎價由10,280元起，折實平均呎價11,311元，較首張價單的11,036元高約2.5%。

發展商表示，與首張價單相比，2號價單因應樓層坐向及景觀有所調整，仍屬原價加推，以定價計算，今批單位市值逾2.18億元。