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2025-03-06 17:33:09

上然開價｜首推81伙 開放式238萬入場 一半單位享$100印花稅｜大埔新盤

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上然開價｜首推81伙 開放式238萬入場 一半單位享印花稅100元｜大埔新盤

「上然」第1期今日(6日)公布首張價單，涉及81伙，提供5種付款方法，扣除最高折扣16%後，折實平均呎價11,036元。

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萬科控股(香港)大埔馬窩路新盤「上然」第1期今日(6)公布首張價單，涉及81伙，提供5種付款方法，扣除最高折扣16%後，折實平均呎價11,036元，折實價238萬元起，折實呎價9,193元起。發展商是次新增一「家」一計劃，三房或四房單位買家選用此計劃，同時加購指定開放式單位，可以享受額外折扣，開放式折實價低見88萬元。

首張價單包括8伙開放式，30伙一房，35伙兩房，6伙三房及2伙四房，實用面積介乎239873方呎，價單定價由283.3萬至1,207.3萬元，呎價介乎10,943元至14,960元；扣除最高折扣16%後，折實價238萬至1,014.2萬元，折實呎價介乎9,193元12,568元。

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周五開始收票

萬科香港董事總經理周銘禧表示，價錢參考東鐵沿線大型新盤及市況，較同區二手樓價有折讓，首批屬「上然啟動價」，大埔區少有大型盤供應，冀吸引首次置業、升級客及分支家庭客等，後續加推有提價空間。項目將於今日下午4時開放示範單位予公眾參觀，周五(7)正式開始收票。

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41伙折實價低於400萬

萬科香港市場營銷與客戶關係部主管劉淑貞表示，以定價計算，首張價單市值約4億元；41伙折實價低於400萬元。一房售價最低單位為第21A7室，實用面積310方呎，折實價299.9萬元，折實呎價9,674元；兩房售價最低單位為第21B5室，實用面積435方呎，折實價399.9萬元，折實呎價9193元。

「上然」鄰近港鐵大埔墟站，分三期發展，合共提供1,650伙。第1期提供403伙，實用面積由214至961方呎，戶型涵蓋開放式至四房間隔，並設29伙平台及頂層天台特色單位。項目標準單位主打一房及兩房，合共佔全盤逾七成。

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