上然開價｜首推81伙 開放式238萬入場 一半單位享$100印花稅｜大埔新盤

萬科控股(香港)大埔馬窩路新盤「上然」第1期今日(6日)公布首張價單，涉及81伙，提供5種付款方法，扣除最高折扣16%後，折實平均呎價11,036元，折實價238萬元起，折實呎價9,193元起。發展商是次新增一「家」一計劃，三房或四房單位買家選用此計劃，同時加購指定開放式單位，可以享受額外折扣，開放式折實價低見88萬元。

首張價單包括8伙開放式，30伙一房，35伙兩房，6伙三房及2伙四房，實用面積介乎239至873方呎，價單定價由283.3萬至1,207.3萬元，呎價介乎10,943元至14,960元；扣除最高折扣16%後，折實價238萬至1,014.2萬元，折實呎價介乎9,193元至12,568元。