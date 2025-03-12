上然周六價單首賣228伙 夥中原推按揭優惠 封頂息率低至3.5厘｜大埔新盤

萬科控股(香港)大埔馬窩路新盤「上然」第1期將於於本周六(15日)以價單形式首輪銷售228伙，折實售價由238萬元起。項目夥拍中原地產及中原按揭推按揭優惠，封頂息率低至3.5厘。

中原按揭董事總經理王美鳳公布，是次與本地銀行合作，特別為「上然」買家推出「上然」置優惠按揭計劃，凡經中原按揭轉介均可申請是次優惠，全期按息低至H加1.3厘，封頂息率低至P減2厘(現P為5.5厘)，實際按息現低至3.5厘，計劃設有特高現金回贈高達貸款額1%。