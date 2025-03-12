上然周六價單首賣228伙 夥中原推按揭優惠 封頂息率低至3.5厘｜大埔新盤

萬科控股(香港)大埔馬窩路新盤「上然」第1期將於於本周六(15日)以價單形式首輪銷售228伙，折實售價由238萬元起。項目夥拍中原地產及中原按揭推按揭優惠，封頂息率低至3.5厘。
中原按揭董事總經理王美鳳公布，是次與本地銀行合作，特別為「上然」買家推出「上然」置優惠按揭計劃，凡經中原按揭轉介均可申請是次優惠，全期按息低至H加1.3厘，封頂息率低至P減2厘(現P為5.5厘)，實際按息現低至3.5厘，計劃設有特高現金回贈高達貸款額1%。
王美鳳續指，特設Mortgage–Link高存息戶口，存息與按息一致現為3.5厘，善用高存息戶口以存息回報抵銷按息支出，有效降低淨按息；按揭成數高達九成、還款期長達30年。客戶可透過按保計劃申請高達九成按揭，以首張價單入場價折實238萬元計，即低至一成基本首期23.8萬元多即可輕鬆進駐「上然」。
首輪銷售安排將以抽籤形式發售228伙，涉及28伙開放式、67伙一房、93伙兩房、24伙三房、9伙四房及7伙特色戶(不包括開放式特色戶)，實用面積介乎214至873方呎，價單定價由283.3萬至1,358萬元，折實售價由238萬至1,140.8萬元，折實呎價介乎9,185至14,392元。
上然首輪料一Q清
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，近期一手市場表現強勁，利好因素增加，市場預期本月美國有機會再次減息，樓市漸入佳境，財案效應刺激下，一手小陽春已成定局，發展商把握市旺紛紛推盤，訂價克制，多個新盤錄得理想銷情，市場上百花齊放，3月至今一手市場錄約1,100宗成交，料本月全月可錄約3,000宗，待交投量回穩後，樓價有望止跌。
他續指，受惠新一份財政預算案調整印花稅100元門檻至400萬元以下物業，以樓盤首批推售單位共228伙單位中100伙可受惠新措施，料可吸引上車客青睞，加上樓盤更推出特別一「家」一置業優惠，指定大單位買家可以低至88萬元加購開放式戶，吸引投資者及分支家庭客目光，預計項目本周末開售首日「一Q清枱」機會極大。
「上然」分三期發展，合共提供1,650伙。第1期提供403伙，實用面積由214至961方呎，戶型涵蓋開放式至四房間隔，並設29伙平台及頂層天台特色單位。項目標準單位主打一房及兩房，合共佔全盤逾七成。