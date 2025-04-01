上然天台特色戶1098萬標售 造價及呎價創2期新高｜大埔新盤

「上然」今日(1日)錄得一宗特色戶招標成交，成交價及呎價均創第2期新高。

萬科控股(香港)大埔馬窩路新盤「上然」今日(1日)錄得一宗特色戶招標成交，單位為第7座15樓A10室，實用面積723方呎，連658方呎天台，屬三房兩浴室連工作間及洗手間間隔，以1,098萬元成交，呎價約15,187元，成交價及呎價均創項目第2期新高。

萬科香港董事總經理周銘禧表示，買家鍾情項目環境優美，憑藉東鐵南下港島九龍，北上深圳CBD，坐擁半小時黃金生活圈。上述特色戶外望遼闊翠綠山景，住戶可感受到大自然的氣息，盡享Mountain Living概念。

周銘禧稱，因應市場反應熱烈，項目明天(2日)展開新一輪銷售，以價單形式推出131伙，涵蓋開放式至三房，另有27伙於周四(3日)以招標形式出售。