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2025-04-01 18:43:55

上然天台特色戶1098萬標售 造價及呎價創2期新高｜大埔新盤

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上然天台特色戶1098萬標售 造價及呎價創2期新高｜大埔新盤

「上然」今日(1日)錄得一宗特色戶招標成交，成交價及呎價均創第2期新高。

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萬科控股(香港)大埔馬窩路新盤「上然」今日(1)錄得一宗特色戶招標成交，單位為第715A10室，實用面積723方呎，連658方呎天台，屬三房兩浴室連工作間及洗手間間隔，以1,098萬元成交，呎價約15,187元，成交價及呎價均創項目第2期新高。

萬科香港董事總經理周銘禧表示，買家鍾情項目環境優美，憑藉東鐵南下港島九龍，北上深圳CBD，坐擁半小時黃金生活圈。上述特色戶外望遼闊翠綠山景，住戶可感受到大自然的氣息，盡享Mountain Living概念。

周銘禧稱，因應市場反應熱烈，項目明天(2)展開新一輪銷售，以價單形式推出131伙，涵蓋開放式至三房，另有27伙於周四(3)以招標形式出售。

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上然天台特色戶1098萬標售 造價及呎價創2期新高｜大埔新盤

「上然」第2期明天(2日)展開新一輪銷售，以價單形式推出131伙，涵蓋開放式至三房。(資料圖片)

「上然」第2期次輪以先到先得形式發售單位涵蓋10伙開放式、62伙一房、46伙兩房，以及13伙三房，實用面積介乎246723方呎。價單定價由318萬至1,155.3萬元，呎價介乎11,793元至17,654元。市值約7.4億元。

單位折實售價由267.2萬至970.5萬元，折實呎價介乎9,907元至14,830元，折實平均呎價均價約11,925元。當中有54伙折實價低於400萬元，可受惠100元印花稅新措施。至於有10伙開放式、12伙一房及5伙兩房可以選用1「家」1及新1「家」1付款計劃。

「上然」第2期由第1座、第6座及第7座組成，提供682伙，單位實用面積介乎246797方呎，戶型涵蓋開放式至三房，設有53伙特色單位，包括26伙連花園或平台的單位及27伙頂層連天台單位。今期設有139個住宅停車位，預計關鍵日期為2026731日。

即睇大埔上然第2期最新資訊 (House730)

上然第2期提供682伙 一房及兩房佔逾七成(多圖)｜大埔新盤

上然第2期主打一房及兩房單位，合共佔全盤約76%。

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