上然熱賣即加推 周三次輪開賣118伙 設新「1家1」計劃｜大埔新盤

萬科控股(香港)大埔馬窩路新盤「上然」第1期昨日(15日)以價單形式首輪銷售228伙，即日售出223伙，佔可出售單位98%。發展商乘勢加推第5號價單，涉及96伙，扣除最高折扣16%後，折實售價由345.1萬元起，折實平均呎價12,411元。同時上載次輪銷售安排，將於本周三(19日)推出118伙作次輪銷售。

發展商表示，與4號價單相比，今次價單因應樓層坐向及景觀有所調整，屬原價加推。以定價計，今批單位市值約5.7億元。當中40伙折實價低於400萬元，可受惠100元印花稅新措施。因應1「家」1付款計劃大受歡迎，現推出新1「家」1付款計劃，若買家購買三房或四房單位，加購指定一房及兩房單位，其買家分別可享額外100萬及160萬元的樓價折扣。指定一房有26伙，指定兩房有21伙。