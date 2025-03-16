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2025-03-16 17:55:37

上然熱賣即加推 周三次輪開賣118伙 設新「1家1」計劃｜大埔新盤

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上然熱賣即加推 周三次輪開賣118伙 設新「1家1」計劃｜大埔新盤

發展商表示，與4號價單相比，「上然」新價單因應樓層坐向及景觀有所調整，屬原價加推。

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萬科控股(香港)大埔馬窩路新盤「上然」第1期昨日(15)以價單形式首輪銷售228伙，即日售出223伙，佔可出售單位98%。發展商乘勢加推第5號價單，涉及96伙，扣除最高折扣16%後，折實售價由345.1萬元起，折實平均呎價12,411元。同時上載次輪銷售安排，將於本周三(19)推出118伙作次輪銷售。

發展商表示，與4號價單相比，今次價單因應樓層坐向及景觀有所調整，屬原價加推。以定價計，今批單位市值約5.7億元。當中40伙折實價低於400萬元，可受惠100元印花稅新措施。因應1「家」1付款計劃大受歡迎，現推出新1「家」1付款計劃，若買家購買三房或四房單位，加購指定一房及兩房單位，其買家分別可享額外100萬及160萬元的樓價折扣。指定一房有26伙，指定兩房有21伙。

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5號價單涵蓋41伙一房、33伙兩房、17伙三房，以及5伙特色戶，實用面積介乎266654方呎。價單定價由410.8萬至1,039.4萬元，呎價12,959元至18,684元。扣除最高折扣16%後，折實售價由345.1萬至873.1萬元，折實呎價介乎10,886元至15,695元。入場單位為21A5室，實用面積301方呎，一房間隔，折實呎價11,465元。

上然開賣｜首輪228伙近沽清 何啟華@ERROR都入市｜大埔新盤

「上然」分三期發展，合共提供1,650伙。第1期提供403伙，實用面積由214至961方呎，戶型涵蓋開放式至四房間隔，並設29伙平台及頂層天台特色單位。項目標準單位主打一房及兩房，合共佔全盤逾七成。

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