上然示範單位｜一房及三房設綠色系櫥櫃 廳房同坐向 營造明亮氛圍(多圖有片)｜大埔新盤

萬科控股(香港)大埔馬窩路新盤「上然」第1期共設4個交樓標準示範單位，戶型涵蓋一房至三房一套，實用面積301至713方呎。
三房客飯廳最長約7.4米
以第2座6樓B1室為藍本改造的三房示範單位，實用面積為713方呎，客飯廳連接共39方呎的特大露台連工作平台，採用落地大玻璃趟門設計，增加客飯廳採光度及可延伸室內空間；長方形客飯廳最長處約7.4米，闊約2.7米，間隔方正實用；單位大門旁隨樓附有特大木紋鞋櫃、半身鏡及特色裝飾燈，方便住戶放置鞋履、各式家居物品及於出門前整理儀容。廚房置有清新Forest Green森林綠色系的嵌入式高身廚櫃，為住戶提供充足收納空間。廚房更內設工作間連洗手間，滿足戶主不同需求；廚房配備法國皇室御用品牌De Dietrich明火煮食爐、蒸焗爐、歐洲品牌Gorenje拉趟式抽油煙機及雪櫃及Intrix多功能淨水器連水龍頭。
單位浴室及主人房浴室採用明廁設計，有助於空氣循環，保持新鮮空氣流通；兩個浴室均配備歐洲品牌高級配件，而主人房浴室以錫灰色作設計主調，配置長方形大浴缸，搭配流暢的線條設計，盡顯時尚簡約。客飯廳、特大露台連工作平台及三間睡房享同一座向，朝向南方，窗外綠意盡收眼底。主人房的設計寬敞方正，設有大面積玻璃窗引入自然光，營造出明亮通透而優雅的居住氛圍。另外兩間睡房間隔同樣實用，戶主可以靈活規劃睡房布局，迎合住戶在不同階段的需要。
⇊上然示範單位｜第2座6樓B1室⇊
一房開放式廚房設L型工作枱面
以第2座8樓C6室為藍本改造的一房示範單位，單位實用面積為301方呎，與工作平台合併的露台寬闊，共達40方呎，成為室內居室的延伸，引入室外自然光線及翠綠山景，令廳區更加明亮通透；長方形客飯廳最長處約4.9米，闊約2.3米，間隔方正實用；單位大門旁隨樓附有多功能的木紋鞋櫃及特色收納鏡櫃，讓戶主放置鞋履及各式家居物品，時尚美觀及實用性兼容；
開放式廚房設計時尚，設有清新Forest Green森林綠色的嵌入式高身廚櫃及L型工作枱面，提供充分收納空間；廚房配備法國皇室御用品牌De Dietrich電磁爐、蒸焗爐、歐洲品牌Gorenje拉趟式抽油煙機及雪櫃及Intrix多功能淨水器連水龍頭；浴室洗手盆鏡櫃採用圓角設計，雅緻柔和，櫃內細心配置電插座，並設有層架，周詳安排迎合戶主日常所需。
主人睡房寬敞四正，適合不同家具擺放需求，方便住戶可以自由設計，靈活規劃睡房布局。
⇊上然示範單位｜第2座8樓C6室⇊
「上然」鄰近港鐵大埔墟站，分三期發展，合共提供1,650伙。第1期提供403伙，實用面積由214至961方呎，戶型涵蓋開放式至四房間隔，並設29伙平台及頂層天台特色單位。項目標準單位主打一房及兩房，合共佔全盤逾七成。