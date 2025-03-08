上然示範單位｜一房及三房設綠色系櫥櫃 廳房同坐向 營造明亮氛圍(多圖有片)｜大埔新盤

萬科控股(香港)大埔馬窩路新盤「上然」第1期共設4個交樓標準示範單位，戶型涵蓋一房至三房一套，實用面積301至713方呎。

三房客飯廳最長約7.4米

以第2座6樓B1室為藍本改造的三房示範單位，實用面積為713方呎，客飯廳連接共39方呎的特大露台連工作平台，採用落地大玻璃趟門設計，增加客飯廳採光度及可延伸室內空間；長方形客飯廳最長處約7.4米，闊約2.7米，間隔方正實用；單位大門旁隨樓附有特大木紋鞋櫃、半身鏡及特色裝飾燈，方便住戶放置鞋履、各式家居物品及於出門前整理儀容。廚房置有清新Forest Green森林綠色系的嵌入式高身廚櫃，為住戶提供充足收納空間。廚房更內設工作間連洗手間，滿足戶主不同需求；廚房配備法國皇室御用品牌De Dietrich明火煮食爐、蒸焗爐、歐洲品牌Gorenje拉趟式抽油煙機及雪櫃及Intrix多功能淨水器連水龍頭。

單位浴室及主人房浴室採用明廁設計，有助於空氣循環，保持新鮮空氣流通；兩個浴室均配備歐洲品牌高級配件，而主人房浴室以錫灰色作設計主調，配置長方形大浴缸，搭配流暢的線條設計，盡顯時尚簡約。客飯廳、特大露台連工作平台及三間睡房享同一座向，朝向南方，窗外綠意盡收眼底。主人房的設計寬敞方正，設有大面積玻璃窗引入自然光，營造出明亮通透而優雅的居住氛圍。另外兩間睡房間隔同樣實用，戶主可以靈活規劃睡房布局，迎合住戶在不同階段的需要。