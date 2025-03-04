上然示範單位｜428呎及475呎兩房即睇！開放式廚房連U型Island Table(多圖有片)｜大埔新盤

萬科控股(香港)大埔馬窩路新盤「上然」第1期共設4個交樓標準示範單位，戶型涵蓋一房至三房一套，實用面積301至713方呎。
睡房蝴蝶型開則
「上然」以第2座8樓D2室為藍本改造的兩房開放式廚房單位，實用面積428方呎，客飯廳外連共40方呎的特大露台合併工作平台，成為室內居室的延伸；特大露台合併工作平台面向南方，住戶可擺放小型桌椅或綠色植物，增添生活的樂趣與舒適感；客飯廳最長處約約6.1米，闊約2.5米，間隔方正實用，牆身兩側均配置電視插座，讓居住空間更具靈活性，住戶可隨心打造理想生活空間。
單位內外設計融合，附設的多功能木紋鞋櫃及特色收納鏡櫃，住戶從進門一刻已可感受到大自然氣息，令身心放鬆、回歸恬靜；開放式廚房附有的U型Island Table採用色調淡雅的石紋設計，住戶除可在Island Table享用豐盛美食之外，也可作為工作檯面使用，設計美學及實用性兼容；廚房配備法國皇室御用品牌De Dietrich電磁爐、蒸焗爐、歐洲品牌Gorenje拉趟式抽油煙機及雪櫃及Intrix多功能淨水器連水龍頭。
兩間睡房以蝴蝶型開則，間隔方正實用，提升整體空間使用性；主人睡房預留到頂衣櫃位置，方便日後裝修和設置各類收納空間，滿足現代生活的便利需求。
⇊上然示範單位｜第2座8樓D2室⇊
浴室採明廁設計
以第2座6樓B3室為藍本改造的兩房梗廚單位，實用面積475方呎，客飯廳連接共38方呎的特大露台連工作平台，廣納自然光線；長方形客飯廳最長處約6.4米，闊約2.5米，設計布局工整實用，兩側均配置電視插座，方便住戶靈活擺放傢俱。
梗廚設有清新(Forest Green)森林綠色系的嵌入式高身廚櫃，提供充足收納空間，並配備著名電器品牌家電，為住戶提供優質生活享受；廚房配備法國皇室御用品牌De Dietrich明火煮食爐、蒸焗爐、歐洲品牌Gorenje拉趟式抽油煙機及雪櫃及Intrix多功能淨水器連水龍頭。
單位浴室採用明廁設計，增加採光及加強通風，洗手盆鏡櫃採用圓角設計，櫃內配置電插座，並且內設層架，方便住戶擺放風筒、香薰等家電或擺設；兩間睡房以蝴蝶型開則，間隔方正實用，提升整體空間使用性；主人睡房寬敞方正，並已預留位置放置衣櫃。所有房間均設有大幅玻璃窗，除增加室內採光度，住戶可安坐家中觀賞窗外自然景觀。
⇊上然示範單位｜第2座6樓B3室⇊
「上然」鄰近港鐵大埔墟站，分三期發展，合共提供1,650伙。第1期提供403伙，實用面積由214至961方呎，戶型涵蓋開放式至四房間隔，並設29伙平台及頂層天台特色單位。項目標準單位主打一房及兩房，合共佔全盤逾七成。