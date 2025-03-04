上然示範單位｜428呎及475呎兩房即睇！開放式廚房連U型Island Table(多圖有片)｜大埔新盤

萬科控股(香港)大埔馬窩路新盤「上然」第1期共設4個交樓標準示範單位，戶型涵蓋一房至三房一套，實用面積301至713方呎。

睡房蝴蝶型開則

「上然」以第2座8樓D2室為藍本改造的兩房開放式廚房單位，實用面積428方呎，客飯廳外連共40方呎的特大露台合併工作平台，成為室內居室的延伸；特大露台合併工作平台面向南方，住戶可擺放小型桌椅或綠色植物，增添生活的樂趣與舒適感；客飯廳最長處約約6.1米，闊約2.5米，間隔方正實用，牆身兩側均配置電視插座，讓居住空間更具靈活性，住戶可隨心打造理想生活空間。

單位內外設計融合，附設的多功能木紋鞋櫃及特色收納鏡櫃，住戶從進門一刻已可感受到大自然氣息，令身心放鬆、回歸恬靜；開放式廚房附有的U型Island Table採用色調淡雅的石紋設計，住戶除可在Island Table享用豐盛美食之外，也可作為工作檯面使用，設計美學及實用性兼容；廚房配備法國皇室御用品牌De Dietrich電磁爐、蒸焗爐、歐洲品牌Gorenje拉趟式抽油煙機及雪櫃及Intrix多功能淨水器連水龍頭。

兩間睡房以蝴蝶型開則，間隔方正實用，提升整體空間使用性；主人睡房預留到頂衣櫃位置，方便日後裝修和設置各類收納空間，滿足現代生活的便利需求。