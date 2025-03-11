上然第1期加推41伙 折實均呎逾1.2萬 周六首輪推售228伙｜大埔新盤

新盤反應熱烈，萬科控股(香港)大埔馬窩路新盤「上然」第1期連日加推單位應市，今日(11日)公布價單第4號，涉及41伙，扣除最高折扣16%後，折實價264.1萬元起，折實呎價11,191元起，折實平均呎價12,554元，較上張3號價單11,480元高約9%。項目同時上載首輪銷售安排，將於本周六(15日)以價單形式首輪銷售228伙；另推4伙於周日(16日)起招標發售。
發展商表示，與3號價單相比，今次價單因應樓層坐向及景觀有所調整，屬原價加推。4號價單41伙單位以定價計，市值逾2.87億元。當中15伙折實價低於400萬元，可受惠100元印花稅新措施；8伙開放式可選用1「家」1付款計劃。
新加推單位實用面積由214至873方呎，涵蓋開放式至四房，價單定價由314.4萬至1,358萬元，呎價介乎13,322元至16,818元。扣除最高折扣16%後，折實價由264.1萬至1,140.8萬元，折實呎價介乎11,191元至14,129元。
首輪暫收5350票 超額22倍
至於首輪銷售安排將以抽籤形式發售228伙，涉及28伙開放式、67伙一房、93伙兩房、24伙三房、9伙四房及7伙特色戶(不包括開放式特色戶)，實用面積介乎214至873方呎，價單定價由283.3萬至1,358萬元，折實售價由238萬至1,140.8萬元，折實呎價介乎9,185至14,392元。
「上然」截至今日(11日)下午5時，累計接獲逾5,350張票，以首輪發售228伙單位計，超額認購約22倍。首輪銷售當日，分為A、B兩組進行，A組為大手組別，B組一般組別。首輪發售的單位當中，100個單位折實價低於400萬元，可受惠100元印花稅新措施。28伙開放式可以選用1「家」1付款計劃。
「上然」分三期發展，合共提供1,650伙。第1期提供403伙，實用面積由214至961方呎，戶型涵蓋開放式至四房間隔，並設29伙平台及頂層天台特色單位。項目標準單位主打一房及兩房，合共佔全盤逾七成。