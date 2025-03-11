上然第1期加推41伙 折實均呎逾1.2萬 周六首輪推售228伙｜大埔新盤

新盤反應熱烈，萬科控股(香港)大埔馬窩路新盤「上然」第1期連日加推單位應市，今日(11日)公布價單第4號，涉及41伙，扣除最高折扣16%後，折實價264.1萬元起，折實呎價11,191元起，折實平均呎價12,554元，較上張3號價單11,480元高約9%。項目同時上載首輪銷售安排，將於本周六(15日)以價單形式首輪銷售228伙；另推4伙於周日(16日)起招標發售。

發展商表示，與3號價單相比，今次價單因應樓層坐向及景觀有所調整，屬原價加推。4號價單41伙單位以定價計，市值逾2.87億元。當中15伙折實價低於400萬元，可受惠100元印花稅新措施；8伙開放式可選用1「家」1付款計劃。