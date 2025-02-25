上然第1期樓書曝光 主打一房及兩房 面積214呎起｜大埔新盤

萬科控股(香港)大埔馬窩路新盤「上然」分三期發展，合共提供1,650伙。當中第1期今日(25日)正式上載售樓說明書，涉及403伙，實用面積由214至961方呎，戶型涵蓋開放式至四房間隔，並設29伙平台及頂層天台特色單位。項目標準單位主打一房及兩房單位，合共佔全盤逾七成。

「上然」第1期設第2座住宅大樓，細分兩翼，標準單位樓層分別設12至13伙，各設4部升降梯。項目標準一房佔131伙，實用面積301至313方呎，兩房佔161伙，實用面積由392至475方呎。至於三房提供43伙，實用面積562至713方呎，四房涉14伙，實用面積873方呎。另外，項目提供29伙特色戶，實用面積214至961方呎。