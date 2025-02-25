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地產
2025-02-25 17:53:29

上然第1期樓書曝光 主打一房及兩房 面積214呎起｜大埔新盤

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上然第1期樓書曝光 主打一房及兩房 面積最細214呎起｜大埔新盤

「上然」第1期今日(25日)正式上載售樓說明書。

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萬科控股(香港)大埔馬窩路新盤「上然」分三期發展，合共提供1,650伙。當中第1期今日(25)正式上載售樓說明書，涉及403伙，實用面積由214961方呎，戶型涵蓋開放式至四房間隔，並設29伙平台及頂層天台特色單位。項目標準單位主打一房及兩房單位，合共佔全盤逾七成

「上然」第1期設第2座住宅大樓，細分兩翼，標準單位樓層分別設1213伙，各設4部升降梯。項目標準一房佔131伙，實用面積301313方呎，兩房佔161伙，實用面積由392475方呎。至於三房提供43伙，實用面積562713方呎，四房涉14伙，實用面積873方呎。另外，項目提供29伙特色戶，實用面積214961方呎。

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上然第1期有望首季應市

全盤最細單位為第21C2室，開放式間隔，實用面積214方呎，連接105方呎平台；全盤面積最大為第219A1室，四房雙套間隔，實用面積961方呎，連444方呎平台及950方呎天台。「上然」共提供50個住宅停車位，項目預計關鍵日期為2026731日，樓花期長約17個月。

萬科香港董事總經理周銘禧表示，「上然」鄰近港鐵大埔墟站，盡享約半小時黃金生活圈。一綫東鐵貫通南北，南至港九核心商業區，北抵深圳福田口岸、羅湖口岸。第一期銷售準備工作已接近尾聲，有望於首季推出市場。

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