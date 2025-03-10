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地產
2025-03-10 21:24:41

上然1期加推82伙 最平253萬 折實均呎11480元｜大埔新盤

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上然1期加推82伙 最平253萬 折實均呎11480元｜大埔新盤

上然1期加推82伙 最平253萬 折實均呎11480元｜大埔新盤

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一手氣氛暢旺，發展商把握機會推貨應市。萬科控股(香港)大埔馬窩路新盤「上然」第1期今日(10)加推第3號價單，涉及82伙，扣除最高折扣16%後，折實售價由253.4萬元起，折實呎價由9,185元起，折實平均呎價11,480元，較上張2號價單11,311元高約1.5%

發展商表示，與2號價單相比，今次價單因應樓層坐向及景觀有所調整，整體仍屬原價加推；以定價計算，今批單位市值近4.8億元。82伙實用面積介乎222873方呎，涵蓋5伙開放式、24伙一房、37伙兩房、10伙三房、3伙四房，以及首度推出的3伙特色戶。價單定價由301.6萬至1,254.1萬元，呎價介乎10,934元至17,133元。

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扣除最高折扣16%後，單位折實售價由253.4萬至1,053.5萬元，折實呎價介乎9,185元至14,392元；當中有31伙即供折後價低於400萬元。入場單位為22C2室，實用面積236方呎，開放式間隔，折實呎價約10,737元。呎價最低為21B6室，實用面積455方呎，兩房間隔，折價售價417.9萬元。

上然4日收逾4400票 超額認購35倍 擬短期加推｜大埔新盤

繼續提供1「家」1付款計劃

是次首度推出3伙特色單位，包括2伙連平台及1伙連天台。其中219C6室，實用面積301方呎，連215方呎天台，折實售價433.2萬元，折實呎價14,392元，屬今批單位呎價最高。

另外，是次價單繼續提供1「家」1付款計劃，即三房或四房買家若同時加購指定開放式單位，可享140萬或150萬元折扣。

「上然」分三期發展，合共提供1,650伙。第1期提供403伙，實用面積由214至961方呎，戶型涵蓋開放式至四房間隔，並設29伙平台及頂層天台特色單位。項目標準單位主打一房及兩房，合共佔全盤逾七成。

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上然1期加推82伙 最平253萬 折實均呎11480元｜大埔新盤

上然3號價單繼續提供1「家」1付款計劃；圖左為萬科香港董事總經理周銘禧，右為萬科香港市場營銷與客戶關係部主管劉淑貞。

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