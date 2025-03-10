上然1期加推82伙 最平253萬 折實均呎11480元｜大埔新盤

一手氣氛暢旺，發展商把握機會推貨應市。萬科控股(香港)大埔馬窩路新盤「上然」第1期今日(10日)加推第3號價單，涉及82伙，扣除最高折扣16%後，折實售價由253.4萬元起，折實呎價由9,185元起，折實平均呎價11,480元，較上張2號價單11,311元高約1.5%。

發展商表示，與2號價單相比，今次價單因應樓層坐向及景觀有所調整，整體仍屬原價加推；以定價計算，今批單位市值近4.8億元。82伙實用面積介乎222至873方呎，涵蓋5伙開放式、24伙一房、37伙兩房、10伙三房、3伙四房，以及首度推出的3伙特色戶。價單定價由301.6萬至1,254.1萬元，呎價介乎10,934元至17,133元。